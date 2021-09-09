На Донбасі різко збільшилася кількість обстрілів: 6 українських бійців поранено Сьогодні вранці різко збільшилася кількість обстрілів, сказав спецкор "Україна 24"

12:51, Сьогодні

На сході країни з самого ранку бойовики розпочали обстріл залізничної станції Скотувата – це ділянка між Авдіївкою та окупованою Горлівкою. Вогонь ведеться з важкого озброєння з непідконтрольної території. Снаряди падали за два кілометри від станції. Подробиці – від спеціального кореспондента каналу «Україна 24».

Дуже тривожні новини надходили з фронту ще вчора ввечері. Сьогодні зранку різко збільшилася кількість обстрілів. Бойовики обстрілюють по всій лінії розмежування. На Донеччині постраждали позиції бійців біля Широкиного, артилерією гатили по захисниках Мар’їнки, там пошкоджено декілька будівель. Сьогодні зранку активно гатили по Авдіївці, Опитному і селищу Верхньоторецьке. Саме біля Верхньоторецького розташована залізнична станція Скотувата, на ній повністю припинено рух потягів. Наразі там відносно тихо. Також бойовики гатили по захисниках Луганщини, стріляли з артилерії. 6 бійців отримали травми й були госпіталізовані.

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Раніше в ефірі програми "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що Росія не дає можливості спостерігачам ОБСЄ працювати на кордоні РФ та окупованих районів Донбасу, щоб перекидати в ОРДЛО нові війська та техніку:

"Росія припиняє мандат ОБСЄ не на всій окупованій території, а відповідно, на лінії державного кордону. Ідеться про те, що місії ОБСЄ заборонено фіксування передислокації на двох КПП – "Гукове" і "Донецьк", які розташовані на окупованих територіях Донецької області. Але попри те, що обмеження стосується лише території Донецької області, аналогічне розпорядження отримали бойовики "ЛНР" і щодо роботи місії ОБСЄ на окупованих територіях Луганщини. Наразі місію ОБСЄ не допускають до роботи на КПП поблизу Ізвариного і Довжанського".