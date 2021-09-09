У справі МН17 Україна і Нідерланди виступають єдиним фронтом - Клімкін Ексміністр закордонних справ впевнений, що приблизно до 2024 року вина Росії буде доведена

15:31, Сьогодні

Україна і Нідерланди виступають єдиним фронтом у справі збитого 2014 року малайзійського "Боїнга", і вина Росії буде доведена в найближчі роки. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Співпраця з Нідерландами розвивається. Ми тепер практично разом єдиним фронтом виступаємо в суді. Є зараз дві історії. Одна стосується тих, хто персонально причетний до скоєння цього злочину. Інша історія - відповідальність Росії, вона йде в рамках нашого позову до Міжнародного суду щодо порушення Росією конвенції про заборону фінансування тероризму", - сказав політик.

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Клімкін впевнений, що вина Росії буде доведена в найближчі кілька років.

"Ми ведемо дві історії. Одна, до якої причетна і Ірина Венедиктова як генпрокурор - це покарання тих осіб, які були виконавцями або співвиконавцями злочину. А водночас ми доведемо, і я впевнений, що це буде наш успіх, але це буде, швидше за все, в 2023-2024 роках, так працює міжнародний суд - буде доведена відповідальність Росії", - сказав він.

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Як передає "Українська правда", генеральний прокурор України Ірина Венедиктова перебуває з робочою поїздкою в Гаазі для відвідування 9 вересня судового засідання у справі МН17.

Нагадаємо, "Боїнг" рейсу MH17, що здійснював переліт з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий 17 липня 2014 в районі Тореза Донецької області, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належав 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил Росії. 19 червня 2019 року міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, котрих вважають причетними до транспортування і застосування "Бука".

Спеціаліст з міжнародного публічного повітряного права Володимир Рижий на телеканалі "Україна 24" розповів, що подібні процеси можуть тривати роками. "Коли був суд за трагедією в Салоніках (катастрофа 1997 року з літаком Як-42 авіакомпанії "Аеросвіт", узятим в оренду у "Львівських авіаліній", в результаті якої загинули 70 осіб - ред.), він близько 10 років тривав. Так що все залежатиме від адвокатів обвинувачених, від їх використання своїх якихось моментів. У адвокатів є багато важелів, якими можна затягнути, то хтось захворів, то ще щось", - сказав він.