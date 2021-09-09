Українцям потрібно готуватися до "жовтої зони" - імунолог про коронавірус За даними Бориса Донського, через п'ять днів буде реєструватися 10 тис. хворих на добу

15:56, Сьогодні

Динаміка захворюваності на коронавірус зростає, і Україні варто готуватися до "жовтої зони" карантинних обмежень. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів імунолог Борис Донськой.

"До "жовтої зони" вже варто готуватися. Ви самі бачите цифри зростання, динаміка неприємна. Не дивно, що за три дні буде 5 тис. (хворих COVID-19 на день - ред.), а ще через п'ять днів вже буде під 10 тис. Тому готуватися. Якщо ми почнемо зараз вводити певні обмежувальні заходи, то ми зможемо зробити цю криву, яка стрімко зростає, більш плавною", - сказав лікар.

Донськой вважає, що зараз найбільш раціонально було б активізувати вакцинацію в групах ризику.

"Це могло б не сильно вплинути на криву захворюваності, але вплинуло б на криву смертності. В цілому темпи вакцинації зараз кращі, ніж за попереднього міністра. Але все одно недостатньо і трохи нераціонально в плані вибору груп. Пенсіонери на зараз повинні бути щеплені максимально, а вони щеплені мінімально, тобто стратегія щеплення була нераціональна", - сказав імунолог.

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Зазначимо, що зонування передбачає, що "жовта зона" вводиться одночасно по всій країні, а не в окремих регіонах, як це було раніше. Вся країна може перейти в "жовту зону", навіть якщо ситуація погіршиться до "червоного рівня" лише в одній області. В "жовтій зоні" діють такі правила: обов'язковий масочний режим і дистанція в 1,5 м; проведення масових заходів дозволено за умови наявності однієї людини на 4 кв. м; заповненість кінозалів і залів інших установ культури не більше 50% місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі каналу "Україна 24" розповів, що зараз ніхто повний локдаун в Україні не буде вводити. "Ніхто тотальний локдаун, наскільки я розумію, зараз вводити не збирається. Єдине, що мене дивує - наприклад, я регулярно отримую запрошення взяти участь як лектор або спікер у різних заходах, і мені просто цікаво: сьогодні говорять, що з 15 вересня будуть обмеження, але купа народу орендує готелі, знімає будівлі, планує проведення форумів у жовтні. Вони що, не в курсі, може, треба голосніше про це говорити, щоб люди даремно гроші не витрачали, форс-мажорів потім не було? Ось це для мене незрозуміло", - сказав доктор.