Проблема російських паспортів в ОРДЛО замовчувалася в Україні - екснардеп За словами Валерії Заружко, без російського паспорта в ОРДЛО неможливо знайти роботу, а на підконтрольній Україні території переселенцям складно влаштуватися

17:12, Сьогодні

Жителі непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей отримують російські паспорти вимушено, тому що на території України переселенцям складно влаштуватися, і ця проблема замовчується в Україні. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявила екснародний депутат Валерія Заружко.

"Думаю, більшість жителів ОРДЛО беруть російські паспорти - це як вимушений крок, тому що неможливо знайти роботу, не маючи подібного паспорта, або є якісь юридичні нюанси, які змушують взяти російські паспорти. Тут важливо згадати про те, що це почалося не вчора, а ще навесні 2019 року - це планомірна політика Росії щодо ОРДЛО", - сказала Заружко.

На її думку, ця проблема замовчувалася в Україні, і жителі ОРДЛО через дії української влади бояться, що їх вважатимуть колаборантами.

"Дуже погано, що тривалий час проблема замовчувалася в Україні, ніхто на цьому не акцентував. При цьому були неоднозначні заяви представників влади, які говорили про колаборантів, ще когось, при цьому абсолютно не вникаючи в ситуацію, не розуміючи, що люди роблять це вимушено, і тим самим вносячи певну турбулентність - тобто люди почали боятися, ніхто не хоче згодом дізнатися, що він колаборант", - сказала екснардепка.

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Заружко вважає, що держава повинна створити переселенцям з Донбасу комфортні умови.

"Потрібно уважно підійти до вивчення питання, подивитися, що там відбувається. І після цього робити якісь висновки. Інакше у людей просто немає можливості там вижити. А, на жаль, в Україні (на підконтрольній частині - ред.) надати їм умови, щоб люди могли сюди переїхати - теж неможливо. У нас була хвиля - 1,8 млн переселенців на підконтрольну територію. Але багато хто був змушений повернутися, оскільки фінансово витягнути історію з орендою житла, пошуком роботи не кожна сім'я могла. Ми як держава повинні створити максимально комфортні умови, щоб люди з тієї території хотіли повернутися в Україну, розуміли, що тут їхня батьківщина, тут їх люблять і чекають. Це основне завдання інформаційної політики - не відлякати, не відштовхнути людей, а залучити їх сюди", - сказала Заружко.

Нагадаємо, що на цей час, за словами першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктора Водолацького, близько 600 тис. жителів ОРДЛО отримали паспорти за спрощеною процедурою. Дана ініціатива Росії розглядається експертами по-різному: одні вважають, що громадяни України, якщо вони вважають себе такими, можуть відмовитися від отримання таких паспортів, інші - що паспорти видаються насильно, і люди змушені їх одержувати. Масова видача російських паспортів пов'язується також з майбутніми виборами до Держдуми Росії восени. Зокрема, ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков вважає, що "з точки зору перетворення жителів Донбасу на російське громадянство - це неправильний захід, він руйнує можливість нормалізації відносин між нашими країнами та народами, це недружній акт з боку Росії щодо України".

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш наголосив, що тим, хто вважає себе росіянами, краще виїхати до Росії. "Тим, ​​хто вважає себе росіянами, краще виїхати в Росію і жити в гармонії з собою і навколишнім світом, ніж потім жити в ненависті до країни, яка туди повернеться, передавати війну своїм дітям. Те, що ми можемо сьогодні робити, щоб протистояти інтеграції населення, ми робимо, ми просто намагаємося розмовляти з цими людьми", - сказав український перемовник.