Коронавірус вже не зупинити: епідеміолог прогнозує різкий підйом захворюваності Андрій Александрін здивований тим, що друге літо поспіль втрачена можливість підготовки дитсадків і шкіл до епідемії

17:36, Сьогодні

Україні не вдасться уникнути різкого сплеску захворюваності на коронавірус через погану підготовку навчальних закладів та дитячих садків до епідемічної ситуації. Про це в програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявив керівник національної експертної групи з інформаційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, відповідаючи на питання, як країна може підготуватися до переходу в "жовту зону".

"Це очікувана ситуація. Швидко підготуватися до нового спалаху і великої кількості захворювань і госпіталізації нам вже не вдасться, тому що все треба робити вчасно. Я був здивований, що Україна неефективно використала час другого літа, коли можна було підготувати дитсадки, школи, щоб хоча б для дитячого населення забезпечити безпечні умови", - сказав лікар.

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Александрін підкреслив, що саме діти являються головними розповсюджувачами вірусу, відповідно, динаміка захворювання зростатиме.

"А оскільки ми знаємо, що діти є рушійною силою поширення гострих респіраторних захворювань, зокрема й COVID-19, то саме через дитяче населення далі ми спостерігатимемо збільшення, зростаючу динаміку щодо COVID-19. Ми чекаємо на різкий підйом захворюваності, його вже не зупинити", - сказав Александрін.

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Раніше в ефірі каналу "Україна 24" імунолог Андрій Волянський розповів, що в Україні почалася нова хвиля, пов'язана зі штамом "Дельта". "Її пік, мабуть, припаде на вересень і жовтень, але щоденне збільшення кількості і нових інфікованих і нових летальних випадків вже відбувається, і ми розуміємо, що ця хвиля неминуча. Ми ще можемо щось зробити, щоб її пом'якшити, але те, що вона буде, те, що вона пов'язана з "Дельта"-варіантом, це вже, на жаль, факт", - заявив він.