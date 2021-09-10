Голова МОЗ сказав, скільки вакцин від коронавірусу ввезли в Україну Віктор Ляшко запевнив, що поставки вакцин до України будуть безперебійним

12:12, Сьогодні

До України з початку вакцинальної кампанії ввезли вже понад 22 млн доз вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання телеканалу "Україна 24".

"В Україну з початку вакцинальної кампанії ми привезли вже понад 22 млн доз вакцини. 10 млн доз використали, маємо 12 млн доз на залишках. Плюс до кінця року в нас розплановано чітко щотижнево середа-четвер поставки додаткових вакцин. Вони надходитимуть безперебійно в Україну. Сьогодні головне, щоб було бажання приходити і вакцинуватись. Вакцина доступна і є на вибір", - розповів Віктор Ляшко.

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Вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Щеплення роблять такими препаратами: CoviShield (Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії), AstraZeneca виробництва Південної Кореї та Італії, CoronaVac (Китай), Pfizer, Moderna.

Згідно з опитуванням компанії Gradus Research, проведеним 2 липня, більшість українців, які не планують вакцинуватися, не змінять своєї думки, навіть якщо після цього можна буде їздити до Європи.