Українці назвали екологічні проблеми, які їх турбують – результати опитування

12:53, Сьогодні

Населення міст України сьогодні стурбоване забрудненням повітря та водойм, а також стихійними сміттєзвалищами. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Зокрема, екологічні проблеми, які населення міст спостерігає найчастіше – це забруднення річок, озер (64%), забруднення повітря (60%) та стихійні звалища (55%). До того ж, саме ці проблеми респонденти найчастіше називали такими, що турбують їх найбільше – забруднення повітря (24%), стихійні звалища (21%), забруднення річок, озер (20%).

Більшість опитаних (61%) не побачили позитивних змін у вирішенні жодної з екологічних проблем свого регіону за останні 2 роки. Респонденти у віці 18-24 роки частіше за інших помічають рішення екологічних проблем.

Читайте також: Потрібен стимул - еколог розповів, як змусити людей відмовитися від пластикових пакетів

Відповідальними за вирішення цих проблем найчастіше називали місцеву владу (75%), Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів (56%) та керівництво підприємств, що спричиняють забруднення навколишнього середовища у регіоні респондента (51%).

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 8 вересня 2021 року. Розмір вибірки: 914 респондентів.

Додаток для власників iPhone.

Додаток для користувачів Android.

Раніше соціологічна компанія Gradus Research провела дослідження, чи сортують сміття українці.