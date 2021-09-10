У Києві посилили боротьбу з порушниками карантину: чиновник повідомив деталі На порушників складено десятки протоколів

15:43, Сьогодні

У Києві створено десять мобільних груп, які здійснюють рейди з метою виявлення порушників карантину серед суб'єктів господарювання, зокрема магазинів, закладів громадського харчування.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконувач обов'язків начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві Дмитро Байраченко.

"У Києві працює 10 таких груп. Вони створені в кожному районі міста. До складу входять Національна поліція, районна адміністрація, муніципальна охорона, Головне управління Держпродспоживслужби, фахівці. Ця група працює з контролю за виконанням карантинних заходів", - розповів Байраченко.

Читайте також: Посилення карантину: одна область переведе школи на онлайн-навчання

За словами чиновника, групи, які створені в Києві й працюють у кожному районі, перевіряють виключно суб'єкти господарювання.

"За цей тиждень складено 27 протоколів Національною поліцією, яка у складі цих груп працює з контролю виконання карантинних заходів, на суб'єктів господарювання, які не виконували протиепідемічні заходи", - сказав він.

На запитання, чи можуть у Києві оголосити жовту зону карантину, Байраченко відповів:

"На сьогодні за всіма показниками, за якими вирішується питання переходу в іншу зону, Київ знаходиться поки що в зеленій зоні. Рішення ще не прийнято урядом. Вчора було засідання комісії ТЕБ та НС (з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – ред.). Це комісія державного рівня, на якій вирішується питання переходу в іншу зону. Це питання відтерміновано до понеділка. Далі буде вирішуватися, простежується за всіма показниками, які показують необхідність переходу на інший рівень епіднебезпеки. Відповідно, на наступному засіданні це буде вирішуватися".

Раніше імунолог Борис Донськой в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що динаміка захворюваності на коронавірус зростає, і Україні варто готуватися до "жовтої зони" карантинних обмежень.

"До "жовтої зони" вже варто готуватися. Ви самі бачите цифри зростання, динаміка неприємна. Не дивно, що за три дні буде 5 тис. (хворих COVID-19 на день - ред.), а ще через п'ять днів вже буде під 10 тис. Тому готуватися. Якщо ми почнемо зараз вводити певні обмежувальні заходи, то ми зможемо зробити цю криву, яка стрімко зростає, більш плавною", - сказав лікар.

Зазначимо, що зонування передбачає, що "жовта зона" вводиться одночасно по всій країні, а не в окремих регіонах, як це було раніше. Вся країна може перейти в "жовту зону", навіть якщо ситуація погіршиться до "червоного рівня" лише в одній області. В "жовтій зоні" діють такі правила: обов'язковий масочний режим і дистанція в 1,5 м; проведення масових заходів дозволено за умови наявності однієї людини на 4 кв. м; заповненість кінозалів і залів інших установ культури не більше 50% місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.