Для Росії потрібно створювати незручність: омбудсмен про в'язнів Кремля Людмила Денісова позитивно оцінила те, що списки полонених були передані президенту США

16:40, Сьогодні

Необхідно постійно на світових майданчиках нагадувати про незаконно утримуваних в Росії та на окупованих територіях громадян України, в такому разі не виключено, що Росія може випустити деяких. Про це в програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Я вітаю, коли президент України зустрічався з президентом США і передав список всіх наших полонених, які перебувають у в'язницях Кремля, в тюрмах на окупованих територіях. І якщо передали - це ж просто так не станеться, що все забули, поклали папери на стіл і все. Ні, життя кожної людини залежить від того, яка буде реакція", - сказала омбудсмен.

На думку Денісової, Росія може відчувати незручності через постійні нагадування про незаконних полонених, і через це може деяких звільнити.

"І тому дуже важлива "нормандська зустріч", якщо вона буде, нагадування про те, що у нас є 125 наших громадян, які перебувають у в'язницях Російської Федерації й Криму, 296, що перебувають у в'язницях ОРДЛО, і 258 зниклих безвісти. Коли про них говорять на кожному майданчику, це важливо для кожного з них, важливо для Російської Федерації, тому що їм потім стає незручно за те, що всі говорять, за цей шум, і вони когось віддадуть", - сказала Денісова.

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Нагадаємо, 16 квітня 2020 року Україна в результаті обміну з ОРДЛО повернула 20 своїх громадян. З того часу процес обміну полоненими на Донбасі заморожений, і Росія регулярно блокує процес обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" член гуманітарної підгрупи ТКГ Тетяна Іванова розповіла, що Кремль погоджується на обмін тільки у двох випадках. "Мої спостереження і мій аналіз всіх попередніх обмінів свідчить про те, що ці обміни відбувалися тільки у двох випадках - або якщо було вигідно, наприклад, забрати свідків, які у нас є, на нашій території... Або якщо Російська Федерація не хоче зазнавати втрат. Це можуть бути різні втрати - економічні, політичні або іміджеві. Тільки у двох випадках РФ йде на такий обмін", - сказала вона.