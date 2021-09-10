Жителі Криму та ОРДЛО з паспортами Росії залишаються громадянами України - омбудсмен

Понад 2 млн українців отримали паспорти Росії на окупованих територіях

Павло
Заяц

Жителі Криму та окупованих районів Донбасу, які отримали російські паспорти, залишаються громадянами України. Найчастіше ці люди отримують російські документи примусово.

Про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" сказала уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.

"З наших громадян, які живуть на окупованих територіях, у Криму, - понад 2 млн отримали паспорти. Там же не можна жити без цього "аусвайсу" - не заплатити за комунальні послуги, дитину не відвести до школи, не отримати медичну допомогу. І ми визнаємо те, що неможливо. Але ж громадяни, які отримали цей "аусвайс", не стали громадянами Російської Федерації, вони залишилися громадянами України. Так само і в ОРДЛО. Ми знаємо багато прикладів, як нам розповідають лікарі та вчителі: якщо вони не отримають ці паспорти, на сьогодні це понад 600 тис., якщо вони не зроблять скріни з комп'ютерів, де вони зареєструються для голосування до Держдуми, якщо вони не зроблять скріни своєї родини, що вони теж зареєструвалися, - їх просто звільнять", - сказала омбудсмен.

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За словами Денісової, спеціальних пунктів під вибори відкрито 396, з них 141 у Луганській області, решта в Донецькій.

"Вони консультують, зобов'язують наших громадян насамперед отримувати паспорти, а потім змушують їх голосувати. І не треба нікуди їхати, потрібно прийти й проголосувати електронно", - сказала вона.

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Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.

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