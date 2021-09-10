Жителі Криму та ОРДЛО з паспортами Росії залишаються громадянами України - омбудсмен Понад 2 млн українців отримали паспорти Росії на окупованих територіях

17:27, Сьогодні

Жителі Криму та окупованих районів Донбасу, які отримали російські паспорти, залишаються громадянами України. Найчастіше ці люди отримують російські документи примусово.

Про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" сказала уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.

"З наших громадян, які живуть на окупованих територіях, у Криму, - понад 2 млн отримали паспорти. Там же не можна жити без цього "аусвайсу" - не заплатити за комунальні послуги, дитину не відвести до школи, не отримати медичну допомогу. І ми визнаємо те, що неможливо. Але ж громадяни, які отримали цей "аусвайс", не стали громадянами Російської Федерації, вони залишилися громадянами України. Так само і в ОРДЛО. Ми знаємо багато прикладів, як нам розповідають лікарі та вчителі: якщо вони не отримають ці паспорти, на сьогодні це понад 600 тис., якщо вони не зроблять скріни з комп'ютерів, де вони зареєструються для голосування до Держдуми, якщо вони не зроблять скріни своєї родини, що вони теж зареєструвалися, - їх просто звільнять", - сказала омбудсмен.

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За словами Денісової, спеціальних пунктів під вибори відкрито 396, з них 141 у Луганській області, решта в Донецькій.

"Вони консультують, зобов'язують наших громадян насамперед отримувати паспорти, а потім змушують їх голосувати. І не треба нікуди їхати, потрібно прийти й проголосувати електронно", - сказала вона.

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Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.