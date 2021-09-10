Російсько-білоруські навчання не загрожують Україні - Арестович За словами радника голови Офісу президента, країни-партнери зможуть допомогти в разі загострення ситуації

21:35, Вчора

Російсько-білоруські навчання "Захід-2021" не несуть суттєвої загрози, і в разі небезпеки Україні допоможуть країни, які брали участь у спільних з нею навчаннях. Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на каналі "Україна 24" сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Реальної загрози в сенсі "тучи враждебные веют над нами", як мені здається, немає. Є збільшення військової небезпеки стосовно України, яке пов'язане з проведенням цих навчань. Вони масштабніші, ніж безпосередньо активна фаза, яка пройде на території Білорусі. Починаючи з 2017 року, росіяни залучать під час цих навчань від 150 до 250 тис. військовослужбовців по всій території Росії, це стратегічні навчання з перекиданням сил з Далекого Сходу. Проте саме такі навчання були й у 2017 році, у 2019 - як ми бачимо, тоді нічого не сталося", - сказав радник.

Арестович нагадав, що Україна контролює ситуацію, і сама проводить спільні навчання з країнами-партнерами, які зможуть допомогти в разі загострення ситуації.

"Керівництво України та країн-партнерів знає про ці навчання, проводить відповідні заходи. Ми відповідаємо своїми навчаннями у відповідь на їхні навчання, де беруть участь країни-партнери, і ці заходи повинні випередити будь-який негативний розвиток подій. Участь в наших навчаннях беруть 15 країн світу, серед яких, наприклад, Йорданія, яка не є членом НАТО, показує, що існує великий інтерес до регіону. А по-друге, країни, які беруть участь в цих навчаннях, допомагають і будуть допомагати ще більше в разі виникнення небезпеки", - сказав Арестович.

Читайте також: Зеленський зробить правильний крок проти Росії, поїхавши на Генасамблею ООН - Піонтковський

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" російський політичний аналітик Ольга Курносова сказала, що до виборів у Держдуму, які пройдуть 17-19 вересня, Росія не нападе на Україну.

Франтішек Вячорка - радник Світлани Тихановської, яка виграла вибори президента Білорусі - вважає, що російські війська не залишаться в Білорусі після навчань. "Колись я сам служив у військах ППО на кордоні з Україною, і хочу сказати, що ці навчання створюють загрозу, тому що завжди мають провокаційний сценарій. Там завжди якась гра проти Заходу, і є ризик, що російські війська можуть залишитися в Білорусі. Але протягом 12 років, коли ці навчання проходять, цього не відбувалося, і виглядає так, що цього року такого теж не буде. Звичайно, потрібно бути пильними, але не впадати в параною", - сказав він.