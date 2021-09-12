Суддю Печерського райсуду знайшли мертвим: нові подробиці трагедії під Києвом Свідки спростовують первинну версію смерті Віталія Писанця

16:31, Сьогодні

Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця. Цю інформацію підтвердили в поліції, деталі не повідомили. Розслідуванням буде займатися ДБР, відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Як повідомляє кореспондент телеканалу "Україна 24" в програмі "Сьогодні Новини", суддя Віталій Писанець помер у будинку, що знаходиться в селі Погреби Київської області. Він тут відпочивав у свого товариша-адвоката, разом з ними був слідчий Солом'янського райуправління поліції Києва.

Читайте також: "Сумніваюся, що це помста": колишній слідчий про смерть судді Печерського райсуду

За однією з версій, між ними сталася сварка, після чого Віталій Писанець вдарив слідчого на прізвище Хоменко по обличчю. Це не була сильна бійка, і після вони знову сіли й продовжили відпочивати. Нібито нічого не віщувало біди. Але потім Писанцю стало дуже погано, пішла кров носом, потім посиніло обличчя, і він помер на місці до приїзду швидкої допомоги. Але очевидці кажуть, що ніякої бійки не було. За іншою версією, Віталій Писанець був побитий невідомими у 2012 році, у нього була важка черепно-мозкова травма, і у нього міг відірватися тромб під час гулянки.

"Зокрема, ЗМІ пишуть, що між чоловіками під час застілля стався конфлікт, внаслідок чого і загинув суддя. Але свідки повідомляють, що ніякого конфлікту не було - нібито під час відпочинку судді стало зле, у нього з носа пішла кров, після чого він помер вже після того, як йому викликали швидку саме ті люди, з якими він відпочивав", - передає кореспондент.

Читайте також: Жорстоке вбивство іноземця в Києві: з'явилися нові подробиці

Поліція Київської області своєю чергою підтвердила факт смерті одного зі столичних суддів у селі Погреби Броварського району.

"11 вересня в селі Погреби, що на Київщині, виявлено тіло судді. На місці події працювали працівники Державного бюро розслідувань, які й проводитимуть розслідування даного кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Суддя Писанець з 1998 по 2011 роки працював суддею на Луганщині, потім очолив суд. У 2012 році його побили невідомі, після чого у нього були переломи черепа та крововилив. Була інформація, що напали через професійну діяльність. У 2015 році указом президента Писанця перевели до Печерського райсуду, де, зокрема, він розглядав одну зі справ щодо Віктора Медведчука і справу про вбивство Шеремета.

Тіло судді відправили в Бровари, щоб провести експертизу.