"Сумніваюся, що це помста": колишній слідчий про смерть судді Печерського райсуду Віталій Писанець не впливав на гучні справи в Печерському суді, розповів ексслідчий Руслан Сушко

16:16, Сьогодні

Суддя Віталій Писанець, виявлений мертвим під Києвом, брав участь у гучних справах Печерського райсуду, але його рішення не впливали безпосередньо на хід справ.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів колишній старший слідчий з особливо важливих справ МВС Руслан Сушко.

"У мене з ним (Писанцем - ред.) були робочі контакти. Починаючи з 2017 року, я багато разів з ним спілкувався, оскільки я на той час вже був адвокатом, а він працював у Печерському районному суді Києва. Якщо ми не беремо суть розглянутих справ, а ми розуміємо, що це судочинство, і там рішення можуть бути будь-які, я б охарактеризував його як людину спокійну, врівноважену", - розповів ексслідчий.

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За словами Сушка, він ніколи не бачив, щоб Писанець обурювався, нервував.

"Ми не знаємо обставин смерті, і те, що це могла бути, наприклад, помста, - я б поставив під сумнів. Ми розуміємо, що Писанець працював у Печерському районному суді, це центровий суд, і всі гучні справи починаються в ньому. Тому не дивно, що Писанець брав участь у таких гучних справах, як справа про вбивство Шеремета, щодо Медведчука. Але він брав участь у цих справах як слідчий суддя - це окрема функція, контроль за дотриманням законності на стадії досудового розслідування. І рішення слідчих суддів не мають пруденційного значення, тобто не мають значення для подальшого суду взагалі. Тому сказати, що рішення Писанця якимось чином вплинули на хід справ, не можна", - пояснив він.

Нагадаємо, в селі Погреби Київської області знайшли мертвим суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця. Розслідуванням буде займатися ДБР, відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Писанець помер у будинку свого товариша-адвоката, де він відпочивав. Разом з ними був слідчий Солом'янського райуправління поліції Києва.

Суддя Писанець з 1998 по 2011 роки працював суддею на Луганщині, потім очолив суд. У 2012 році його побили невідомі, після чого у нього були переломи черепа та крововилив. Була інформація, що напали через професійну діяльність. У 2015 році указом президента Писанця перевели до Печерського райсуду, де, зокрема, він розглядав одну зі справ щодо Віктора Медведчука і справу про вбивство Шеремета.