Журналіст про Олімпіаду в Україні: потрібно буде починати з нуля Через фінансову кризу все менше країн претендують на проведення Олімпійських ігор

19:53, Сьогодні

В умовах пандемії коронавірусу і світової фінансової кризи шанси України на проведення Олімпійських ігор зростають. Однак інфраструктуру для заходу доведеться створювати з нуля.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів відомий журналіст і спортивний коментатор Дмитро Лазуткін.

"Це все виникає на порожньому місці, і потрібно доводити, що Україна здатна провести Олімпійські ігри. Водночас зараз у зв'язку зі світовою фінансовою кризою, з пандемією, ситуація змінилася, і такої жорсткої конкуренції за право проведення Олімпійських і Параолімпійських ігор немає. Якщо раніше багато міст висували свої кандидатури, претендентів було по 8-10, то зараз значно менше країн хочуть проводити у себе Олімпійські ігри, тому що це дорого", - пояснив він.

Читайте також: "Чистий маразм": Клімкін висловився щодо військових звань українських спортсменів

При цьому Лазуткін зазначив, що Олімпіада - "це цікава іміджева історія, величезна можливість для розвитку інфраструктури".

"Якщо говоримо про зимові ігри - українські Карпати можуть змінитися назавжди й зробити крок у майбутнє. Якщо говорити про літні ігри - будуть великі зміни для спортивних об'єктів та інфраструктури. Україні майже з нуля треба буде починати, давайте дивитися правді в очі. В Буковелі є одна траса для слоупстайлу, майже готова одна для біатлону, кубок Європи з фрістайлу там проводився, лижні гонки, припустимо, теж можна провести. І все", - зазначив журналіст.

Читайте також: Не було багато золотих медалей, але це успіх — міністр про Україну на Олімпіаді

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 вересня заявив про намір провести Олімпійські ігри в Україні.

"Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор", – цитує його слова пресслужба президента.

Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україна хоче провести Олімпійські ігри у 2030 або 2032 році.

"Через 10 років в Україні багато що може змінитися. Ми впевнені, що зміниться. Ми будемо розвиватися, Україна повернеться до нормального життя. Тому у нас є така амбітна мета — провести в Україні Олімпійські ігри. Колись у 2004-2005 році, коли був президентом Федерації футболу Григорій Суркіс і він привів в Україну Євро-2012, теж багато хто не вірив, що в Україні може відбутися такий спортивний форум. Але він пройшов, причому на високому рівні. Тому зараз у нас є така висока мета", — сказав він.