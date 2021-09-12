Є завдання важливіше - ексглава СБУ відповів Данілову щодо введення латиниці в Україні Українцям "нікому нічого не потрібно доводити", вважає Ігор Смешко

21:49, Сьогодні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повинен займатися питаннями оборони та безпеки країни, а не українським алфавітом.

Про це заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко, коментуючи ідею Данілова щодо переходу України з кирилиці на латиницю.

"В першу чергу РНБО має займатися обороною і безпекою. На сьогодні питання скасування кирилиці, введення латиниці не належить до першочергових завдань зміцнення оборони й безпеки", - сказав він.

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Як зазначив Смешко, Україна - "європейська держава, нам нікому нічого не потрібно доводити".

"До речі, християнство прийшло в Україну зі святим Климентом у 1-му столітті нашої ери. Климент був висланий римлянами на каторжні роботи в Херсонес, в той час для Римської імперії це була Колима. І він там створив перші християнські громади. Кирило і Мефодій, які кирилицю фактично ввели в Центральній і Східній Європі, за завданням Папи Римського повернули рештки св. Климента в Рим, в той час це була видатна подія. І була видана папська булла, що Святе письмо дозволено читати не тільки латинською, грецькою та івритом, але і слов'янською кирилицею внаслідок того, що мощі четвертого Папи Римського були повернуті", - сказав ексглава СБУ.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що українську мову варто перевести з кирилиці на латиницю.

"Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей - що нам треба позбутися кирилиці й перейти на латиницю", - сказав Данілов.

Також він виступив за обов'язкове вивчення українцями англійської мови.