У вчителів хотіли вкрасти мільйони: міністр розповів про масштабну корупційну схему Зловмисник діяв, прикриваючись членами уряду

11:20, Сьогодні

СБУ разом з Міністерством освіти та Міністерством цифрової трансформації викрила корупційну змову з закупівлею ноутбуків для вчителів – на тендері намагалися вкрасти 300 млн гривень.

Подробиці в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Виникла певна корупційна схема. Є субвенція уряду - 1 млрд гривень місцевим буджетам для того, щоб закупити 60 тисяч ноутбуків вчителям. Є людина, яка намагалася скоординувати всіх постачальників для того, щоб заробити 30% - майже 300 млн гривень, при цьому прикриваючись урядом або окремими представниками. Служба безпеки дізналася цю інформацію, ми активно прокомунікували, повторно направили всі тендери на експертизу і зупинили по суті цю махінацію", - розповів Федоров.

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За його словами, 300 млн грн будуть збережені – "це додатково тисячі ноутбуків і збережені кошти".

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти у 2021 році планують забезпечити ноутбуками понад 60 тисяч вчителів. У держбюджеті-2021 передбачено додаткове фінансування — 1 млрд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн виділені саме на придбання ноутбуків. Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним.

"Наша мета - зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей", - розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.