Захист від шахраїв і оформлення пенсій: застосунок "Дія" доповнять новими послугами У Міністерстві цифрової трансформації розкрили подробиці

12:29, Сьогодні

Мобільний застосунок "Дія" попереджатиме користувачів про кредитних шахраїв, також незабаром через "Дію" можна буде оформити пенсію, переоформити субсидію.

Подробиці в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми плануємо "Дія-саміт" восени, буде багато нових продуктів. Вчора ми анонсували, що "Дія" попереджатиме про те, що перевіряється ваша кредитна історія. Електронні документи надійні й там немає питань, але багато де ще використовують паперові документи. Якщо хтось намагається взяти на копію ваших документів десь кредит, а це тисячі випадків на рік, тоді я буду попереджати, що конкретний банк перевіряє вашу кредитну історію. Якщо це не ви звернулися до банку, ви можете швидко відреагувати й зупинити це. Тому я сподіваюсь, що ми зведемо до нуля для користувачів "Дії" ті ситуації, коли на них беруть кредити. Не потрібно буде додаткових застосунків, просто в "Дію" приходитиме сповіщення про те, що конкретний банк перевіряє вашу кредитну історію", - пояснив глава Мінцифри.

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Федоров розповів, що в "Дії" скоро стануть доступні й інші нові послуги:

"Ми будемо також запускати можливість оформити пенсію, переоформити субсидію, допомогу одиноким матерям. Ми будемо презентувати "Дія-сіті", тому що з 1 січня запрацює ця система податкова. Буде багато нових продуктів".

Раніше керівник розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що мета відомства - до кінця 2023 року зробити доступними онлайн всі 100% державних послуг. Банік також запевнив у захищеності даних українців від злому.

"Для людей, які хвилюються, що хтось контролює застосунок "Дія": у всіх додатках вказано, до яких даних на смартфоні вони мають доступ. Наприклад, "Дія" просить доступ до камери, щоб проходити верифікацію Face ID, і дозвіл, щоб відправляти повідомлення, і все. У нас немає ані трекінгу геолокації, нічого. Наступний момент щодо документів: якщо говорити коротко, то на серверах "Дії" їх немає, вони знаходяться там де й були — в реєстрі паспортів, водійських документів тощо, і всі вони захищені на найвищому державному рівні", - сказав він.