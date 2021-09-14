Росія хоче вирішити демографічну проблему, виманивши жителів Донбасу - експерт Таким чином, на думку Дмитра Снєгирьова, РФ залучає кваліфікованих робітників з України замість вихідців із Середньої Азії

13:33, Сьогодні

Росія, запустивши так звану "програму переселення співвітчизників", не зробила нічого нового, і дана програма спрямована на те, щоб поліпшити демографічну ситуацію та залучити кваліфіковану робочу силу з окупованих територій України. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав голова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Ця ініціатива не нова. У 2010 році в Росії були прийняті поправки до федерального закону про співпрацю зі співвітчизниками. Фактично з 2010 року під прикриттям так званих "російських центрів", в тому числі в Україні, почала формуватися база даних охочих, які мали намір виїхати до Російської Федерації. Це проводилося під прикриттям видачі так званої "карты русских". Зокрема, у 2014 році ми повідомляли в СБУ про діяльність центру "Русские" в Харкові. Тоді вдалося мінімізувати негативні наслідки цієї тенденції, - розповів Снєгирьов. Що стосується останніх законодавчих ініціатив, то в червні до Держдуми були внесені відповідні законопроєкти про спрощену процедуру репатріації громадян, які бажають повернутися на історичну батьківщину. 22 липня лідер ЛДПР Жириновський озвучив тезу про те, що 15 млн етнічних росіян варто повернути з України в Росію. Відповідно, зараз ми маємо подібну ініціативу вже з боку МВС Росії".

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За словами Снєгирьова, війна на сході України була розв'язана Росією в тому числі для того, щоб поліпшити демографічну програму. І зараз, користуючись програмою переселення, Росія може залучити кваліфіковану робочу силу замість вихідців із Середньої Азії.

"Початок військової кампанії на сході України мав на меті саме вирішення демографічної ситуації в Росії. Поясню, про що йдеться. Зараз у Росії проживають приблизно від 1,5 до 2 млн жителів окупованих територій, які були змушені виїхати. Йдеться про те, що за рахунок кваліфікованої робочої сили росіяни намагаються вирішити декілька питань: демографічні, отримання кваліфікованої робочої сили. Все-таки рівень професійної підготовки жителів окупованих територій вищий, ніж у робочих з Середньої Азії, і їм не потрібно інтегруватися в російське суспільство, бо вони носії російської культури. З огляду на те, що зарплата на окупованих територіях становить всього 8-12 тис. рублів, то думаю, що охочих виїхати буде достатньо", - сказав Снєгирьов.

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Як повідомляє "РБК-Україна", "державна програма переселення співвітчизників" дає право переселитися в певні регіони з гарантією житла, працевлаштування та грошової допомоги. Проєктом указу пропонується внести зміни для надання жителям ОРДЛО права подачі заяв про участь у програмі й отримання свідоцтва учасника держпрограми на території Російської Федерації.

Раніше представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш сказав, що Україна не може перешкодити Росії інтегрувати українців, які живуть в ОРДЛО, у свій політичний і культурний простір, але людям треба роз'яснювати ситуацію, тому що вони не знають, що їх чекає в майбутньому. "Це планомірна політика, яка простежується з 2017 року. Думаю, вона триватиме, і тут потрібно просто по-людськи розповідати тим людям, які там живуть, що їх чекає в майбутньому", - сказав Гармаш.