У Києві будуть штрафи за недотримання нормативів вакцинації від COVID-19 - чиновник "Найбезпечнішою у нас буде система освіти, де досягли 65-70%, але деякий бізнес досі не вакцинувався", - зазначив чиновник

15:30, Сьогодні

З понеділка, 20 вересня, в Києві штрафуватимуть порушників нормативів вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«З травня Київ почав готуватися до щеплень і вакцинальної кампанії, і сьогодні в Києві вакциновано близько 800 тис. осіб, це найвищий показник вакцинації в країні. Що стосується тих 80% нормативу, встановленого Кабінетом міністрів щодо відвідування закладів освіти, культурного, побутового спрямування, коливається відсоток вакцинації в різному бізнесі від 20% до 90%. Найбезпечнішою у нас буде система освіти, де досягли 65-70%, але деякий бізнес досі не вакцинувався, щобільше, проходить антивакцинальна кампанія», - зазначив чиновник.

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За його словами, сьогодні щодо вакцинації необхідно проводити всі масштабні заходи на всіх рівнях, починаючи від президента і закінчуючи медсестрою.

«Ми це робимо вже майже рік, спостерігаємо за допомогою відеокамер за публічними заходами. І щодня в Києві працюють 10 мобільних груп, кожна з яких обходить близько 15-20 суб'єктів і проводить роз'яснювальну роботу. Сьогодні ще не складаються протоколи про порушення, поки проходять консультації, тому що люди після літа забули, що таке коронавірус, як потрібно дотримуватися правил. Але з понеділка, коли буде прийнято рішення Кабміну, будуть і штрафні санкції, і залучатимуться до відповідальності порушники», - заявив Рубан.

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13 вересня в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лікар-анестезіолог, провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров повідомив, що Україна вже цього тижня може посилити карантин через поширення коронавірусу і перейти в жовту зону обмежень. Лікар зазначив, що весь світ вже на піку чергової хвилі коронавірусної хвороби, і Україна не є виключенням. За його словами, більшість українців не вакциновані, тому не мають колективного імунітету для того, щоб м'яко подолати чергову хвилю.

Нагадаємо, 1 вересня в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що у Києві, передусім у навчальних закладах, відновиться робота мобільних груп контролю за протиепідемічним режимом:

"Сьогодні розпочалося навчання. Школярі та адміністрація шкіл повністю підготовлені до викликів коронавірусу. Кожна школа має алгоритм дій у разі виявлення хворих. Сьогодні ми перебуваємо в зеленій зоні, і головне завдання - максимально провести вакцинацію. Це потрібно компілювати з навчанням, організовувати пропаганду щодо вакцинації, про заходи, які повинні бути обов'язково, - дистанція, масковий режим в окремих групах і щоденний контроль стану здоров'я"