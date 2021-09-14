Українцям потрібна мотивація до вакцинації — лікар про нову хвилю COVID-19 За словами провідного анестезіолога, в Україні не будуть примушувати до вакцинації, але долучать інформаційні кампанії

17:21, Сьогодні

Україна на порозі нової хвилі епідемії COVID-19. У зв'язку з цим інформаційна кампанія, що стосується мотивації до вакцинації від коронавірусу, необхідна. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомив експерт Міністерства охорони здоров'я, провідний український анестезіолог Сергій Дубров.

За його словами, доцільність щеплення від коронавірусу вже продемонстрована в провідних країнах світу, в тому числі й в США.

"Переважна кількість осіб, які госпіталізовані за останні пів року, — це невакциновані, те саме можна сказати й про летальні випадки. У цій хвилі менш стрімке зростання захворюваності, але від зростання все одно нікуди не подінемось", - повідомив в ефірі Сергій Дубров.

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"Ви знаєте, порівнюючи попередню хвилю і теперішню, ми можемо відзначити менш стрімке зростання за тиждень або день. Це непогано з одного боку, але з іншого — ми повинні розуміти, що нікуди не дінемось від зростання нових випадків щодня. Зараз все, що залежить від МОЗ, від системи охорони здоров'я і влади, зроблено. Вакцинація доступна, обмежувальні заходи постійно оновлюються в засобах масової інформації. А далі залежить виключно від наших громадян. Її (мотивацію до вакцинації. - ред.) не можна припиняти. Варто надавати дані та продовжувати інформаційну кампанію. Зараз багато робиться з боку МОЗ та уряду", - підкреслив медексперт.

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Варто зазначити, що важливість інформаційних заходів щодо мотивації вакцинації українців підкреслив на телеканалі "Україна 24" і керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Він сказав, що в Києві найактивніше прищеплюються співробітники освітніх установ, однак є підприємства, де люди категорично вакцинуватися не хочуть. За його словами, сьогодні щодо вакцинації необхідно проводити всі масштабні заходи на всіх рівнях, починаючи від президента і закінчуючи медсестрою. "Ми це робимо майже рік, спостерігаємо за допомогою відеокамер за публічними заходами. І щодня в Києві працюють 10 мобільних груп, кожна з яких обходить близько 15-20 суб'єктів і проводить роз'яснювальну роботу. Сьогодні ще не складаються протоколи про порушення, поки проходять консультації, тому що люди після літа забули, що таке коронавірус, як потрібно дотримуватися правил. Але з понеділка, коли буде прийнято рішення Кабміну, будуть і штрафні санкції, і притягнуті до відповідальності порушники", - заявив Рубан.