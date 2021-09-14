На Дніпропетровщині підліток помер після вдихання газу з балончика: подробиці Лікарі наголошують, такі експерименти загрожують задухою та отруєнням

17:40, Сьогодні

Загадкова смерть підлітка на Дніпропетровщині. Під час прогулянки з друзями 15-річний хлопець дістав балончик з газом для запальничок, який придбав у місцевій крамниці, і вдихнув суміш. За мить підліток знепритомнів. Медики швидкої, які прибули на місце, констатували смерть. Детальніше – в сюжеті телеканалу «Україна 24».

У поліції кажуть: про вдихання цього газу підлітки знімають і поширюють ролики в соцмережах - YouTube та Tik Tok. Лікарі ж наголошують, такі експерименти загрожують задухою та отруєнням. Відомо, що загиблий хлопець з благополучної родини. Жив із матір’ю, вітчимом та молодшим братом. Навчався у місцевому гірничому ліцеї.

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«Гарний хлопець, однак поводився він досить зухвало. І, можливо, хотів у такий спосіб продемонструвати свої здібності. Поліція направила цю речовину на експертизу, щоб розуміти що це за речовина», - заявила речниця управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

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Нагадаємо, дев'ятирічний хлопчик втопився в аквапарку Дніпра. Він приїхав туди з батьками, але коли плавав у басейні, мама відлучилася. У цей момент і сталася трагедія.

Дев'ятирічного хлопчика знайшов непритомним у воді один із рятувальників. Його витягли з води та почали реанімувати, долучилися медики, але марно. Реанімувати дитину намагалися впродовж пів години. В результаті медики констатували смерть.