Жителів ОРДЛО повезуть "голосувати" електричками - експерт пояснив мету На думку політтехнолога Ігоря Князєва, російська влада хоче отримати якнайбільше голосів на виборах до Держдуми

16:20, Сьогодні

Окупаційна влада має намір організувати підвезення жителів ОРДЛО електричками на територію Росії для голосування на виборах до Держдуми 17-19 вересня. В ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" російський політтехнолог Ігор Князєв назвав такі дії елементом гібридної війни й пояснив, що мета російської влади - отримати більше голосів.

"Напевно, для того, щоб чинна влада отримала більше голосів. Зрозуміло ж, що ці люди голосуватимуть не за партію "Яблуко" або опозицію. Напевно, таким чином чинна російська влада хоче збільшити свою електоральну підтримку, будучи впевненою, що ці люди голосуватимуть за неї", - вважає політтехнолог.

Князєв зазначив, що за допомогою роздачі паспортів жителям ОРДЛО Росія завжди може "заступитися за своїх громадян", при цьому уникаючи відповідальності за утримання територій.

"Думаю, що це елемент гібридної війни, коли можна не виставляти територіальних прапорців, але мати на цій території вирішальний політичний вплив. Можна просто роздати паспорти, і яка різниця, чиї там прикордонні пости стоять, завжди можна сказати, що "це наші громадяни", - сказав Князєв.

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Експерт зазначив, що вибори до Держдуми проходять з масою порушень демократичних процедур.

"Все що стосується допуску альтернативних, опозиційних кандидатів - багато людей позбавлені права висувати свої кандидатури на виборах. Фіксуються порушення в частині агітації, допуску до виборчої кампанії. Тобто вся увага зосереджена на тому, що самі по собі вибори не є вільними й демократичними. Що стосується ситуації з голосуванням жителів ОРДЛО, вона якось не займає великої уваги в громадському просторі. У Росії 9 млн нових "позбавленців", тобто тих, хто за чинним законодавством не може висувати свої кандидатури через участь у небажаних організаціях, через те, що переводили донати структурам Навального тощо. Не допущені майже всі опозиційні кандидати, за винятком декількох людей", - розповів Князєв.

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Як повідомляє "РБК-Україна", в період з 17 по 19 вересня окупанти запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію Успенська. Там вони пересідатимуть в автобуси й слідуватимуть у Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що результати виборів будуть сфальсифіковані, проте масове протестне голосування може створити Кремлю проблеми. "У нас 24 регіони з 85 - це так звані "султанати", де "Єдина Росія" при явці 146% набирає 146%. Вони на будь-яких виборах дають владі гарантію 15 млн голосів. 15 млн голосів намалюють у цих регіонах, приблизно кожен четвертий голос в інших регіонах візьме "Єдина Росія", далі все залежить від явки. Якщо ми не беремо участь, то "Єдиній Росії" не потрібно фальсифікувати вибори там, де це буде помітно і може призвести до протестів. Відповідно, якщо буде масове протестне голосування, у влади почнуться проблеми, їм потрібно буде нахабно фальсифікувати, і це точно призведе до протестних настроїв", - пояснив Гудков.