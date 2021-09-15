На кордоні обстріляно білоруський прикордонний знак - подробиці від ДПСУ Андрій Демченко повідомив про результати зустрічі з білоруською стороною: Україну не звинувачують

18:28, Сьогодні

У Білорусі заявили про обстріл прикордонного знака на ділянці Пінського прикордонного загону. У Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили, що прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням Державного герба, які були залишені дробом від мисливської зброї. Про ситуацію з пошкодженням прикордонного знака на україно-білоруському кордоні в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"По-перше, хочу заявити, що про пошкодження прикордонного знака повідомили білоруській стороні саме українські прикордонники. Вони виявили пошкодження декілька днів тому. Після інформування білоруської сторони також відбулося інформування співробітників поліції, оскільки характер пошкодження прикордонного знака свідчить про можливе застосування мисливської зброї. Водночас знак розташований у такому місці, що підхід до нього досить ускладнений. Ознак перебування там людей не виявлено", - повідомив Демченко.

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Він зазначив, що знак розташований у місці, де проходить річковий канал, що з'єднує озера, які знаходяться на цій території. За його словами, не можна виключити, що порушники змогли пошкодити знак, пропливаючи човном саме по цьому каналу. Демченко зазначив, що дана ділянка є так званим "зеленим кордоном".

"Власне, щодо цієї ситуації було проведено з білоруською стороною прикордонну зустріч. Там були їхні представники й наші представники, і вони перебували безпосередньо на місці, де обговорювали деталі події. Білоруська сторона на зустрічі ніяких претензій щодо співробітників прикордонної служби України не заявляла і не озвучувала", - зазначив Демченко.

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Нагадаємо, пресслужба Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь повідомила, що інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону. Інформація про це з'явилася на відомчому сайті служби в середу, 15 вересня. Згідно з повідомленням, у цей момент правоохоронні органи вивчають всі обставини даної події.

Варто звернути увагу, що Білорусь змінила ставлення до України та почала розглядати її як потенційного противника, чого раніше не було. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський. Коментуючи плани щодо закупівлі Білоруссю російської зброї на мільярд доларів, нардеп зазначив: "Яким чином наше зовнішнє політичне відомство реагуватиме на право суверенної держави купувати різні види озброєнь? Звичайно, з політичної точки зору це чіткий сигнал для України, що Білорусь вже розглядає Україну як потенційного противника, чого раніше не було. Але говорити про те, що це той факт, який вимагає негайної реакції, я б не став".

Крім того, журналіст Дмитро Гордон вважає, що Росія може розглядати Білорусь як новий плацдарм для вторгнення в Україну. За словами Гордона, не тільки Крим і Донбас можуть бути шляхом для наступу російської армії, але й Республіка Білорусь.