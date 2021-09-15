Україна може прийняти афганських біженців, але за фінансової допомоги ЄС - "слуга народу" Ірина Верещук привела в приклад невелику Австрію, де розмістилося 44 тис. афганців

21:17, Сьогодні

Потік біженців з Афганістану, у зв'язку з приходом при владі радикального руху "Талібан", може торкнутися й України. В ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що Україна здатна утримувати біженців, однак треба просити допомогу у Європейського союзу.

"Буде неправдою говорити, що європейські країни свого часу не приймали афганських біженців. У маленькій Австрії набула розголосу гучна заява канцлера Себастьяна Курца про те, що він проти того, щоб афганські біженці наповнили Австрію. Але ми не обговорюємо те, що 44 тис. афганських біженців в маленькій Австрії помістилося. І кожному з них Австрія дала притулок, гроші та можливість асимілюватися. Коли ми говоримо про нашу 40-мільйонну країну, дійсно проблеми з внутрішньо переміщеними особами є, ми говоримо про 2-3 тис. афганських біженців, чи здатні ми їх утримувати, чи можемо дозволити собі їм допомогти як людям? Так, можемо, з наших гуманістичних міркувань, через те, що ми хочемо, щоб і нам допомагали. Ми повинні знайти можливість і отримати допомогу від Європейського Союзу, трастових фондів", - заявила Верещук.

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Раніше пресслужба Держдепартаменту США повідомила, що серед країн, готових у себе розмістити біженців з Афганістану є й Україна. За словами представника Держдепу Неда Прайса, Україна опинилася поміж 14 країн, готових допомогти афганцям.

"Албанія, Канада, Катар, Колумбія, Коста-Рика, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Руанда, Україна, Уганда, Чилі та Канада зробили пропозиції щодо допомоги з переселення афганців, що знаходяться в зоні ризику. Ми глибоко цінуємо підтримку, яку вони запропонували, і ми пишаємося тим, що співпрацюємо з ними в нашій спільній підтримці афганського народу", - заявив Прайс.

Однак в Україні є і противники такої ідеї. Так, Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Україна повинна витрачати бюджетні кошти не на утримання біженців з Афганістану, а на підтримку власних громадян. Таку думку він висловив в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24". "Я думаю, що в першу чергу треба протягнути руку допомоги як мінімум двом мільйонам людей з Донецька і Луганська, які без житла, без роботи, і їх дитина не може потрапити в дитячий сад. Що стосується біженців - є програми в Євросоюзі. Подивіться, Туреччина — вона отримує мільярди доларів, тому що вона стримує потік біженців з Африки, подивіться на інші країни. Тому коли нам розповідають, що ми з державного бюджету повинні пів мільярда гривень витратити на афганських біженців — я категорично проти", - заявив політик.