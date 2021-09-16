Залучення жінок в економіку принесе до 24 млрд доларів - експерт 15 вересня в Києві стартував V Український жіночий конгрес

13:03, Сьогодні

15 вересня в Києві стартував V Український жіночий конгрес, про гендерну рівність говорять понад 50 учасників: чиновники, політики, представниці бізнесу, медіа та громадські активісти. Про те, як проходить форум, і про його цілі в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповіла директор зі зв'язків з громадськістю компанії СКМ Наталя Ємченко.

За її словами, залучення жінок впливає позитивно на розвиток бізнесу і політики.

"При ухваленні рішень обговорюються різні точки зору, ми розглядаємо питання з різних боків, і гендерний баланс - один з елементів різного, це дуже важливо. Вважається, що економічне зростання багато в чому залежить від того, наскільки збалансовано рішення, в тому числі наскільки врахована "жіноча оптика". У всіх економіках головні покупці - це жінки, в Україні це особливо актуально", - сказала Ємченко.

Вона також розповіла про головні теми, що обговорюються на конгресі.

"На форумі сьогодні говорять про те, що в України є величезний економічний потенціал від залучення жінок в економіку, є оцінка, що це може принести від 7 до 24 млрд доларів, тобто величезний економічний потенціал вже тут і зараз. На форумі говорять про те, що основна сфера, в якій працюють жінки, особливо в підприємництві, - це торгівля. Також говорять про те, що жінки активно працюють у сфері послуг, а якщо говорити про державний сектор - це медицина, охорона здоров'я, є величезні жіночі сектори. Жінки дуже активно рухають вперед все, що стосується невеликих бізнесів, але є великий потенціал у збільшенні ролі жінок в середньому і великому бізнесі. Також на форумі говорять про те, якою величезною силою володіє освіта", - розповіла Ємченко.

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Нагадаємо, раніше ексміністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів, чому в Україні у пенсіонерів-чоловіків пенсії вищі, ніж у жінок. "Завжди керівники-чоловіки становили переважну більшість, у них була велика зарплата, і сьогодні у цих людей пенсія вища, ніж у жінок. Сьогоднішня реальність - це показ тієї реальності, яка була вчора", - зазначив ексміністр.