Китайський CoronaVac випускатимуть в Україні вже наступного року - імунолог Також фахівець спрогнозував швидке закінчення пандемії

13:48, Сьогодні

Виробництво вакцин від коронавірусу в Україні може бути запущено наступного року. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявив імунолог Андрій Волянський.

Він зазначив, що в Харкові майже готовий до запуску завод концерну "Лекхім".

"Потрібно розділяти державну і приватну ініціативи. Ініціатива концерну "Лекхім", він вже практично побудував у Харкові завод - на сьогодні це розлив, а в майбутньому можливо і виробництво коронавірусних вакцин і вакцин від грипу. Це абсолютно реально. Не знаю всіх деталей, але знаю, що вже будівництво заводу і його обладнання на фінальній стадії. Припускаю, що наступного року будуть випускатися коронавірусні вакцини й, можливо, протигрипозні вакцини", - сказав лікар.

Волянський розповів, що на заводі будуть розливати й згодом виробляти китайську вакцину CoronaVac.

"Перший етап буде розлив, йдеться про китайську вакцину CoronaVac. Вже українці її добре знають, звикли до неї, у неї гарний профіль безпеки та ефективності. Що стосується державних ініціатив, що ми чуємо час від часу, що Україна створила вакцину - йдеться поки що тільки про прототипи, вакцина ще далеко попереду", - сказав Волянський.

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Також він вважає, що пандемія на стадії завершення.

"Я інформований оптиміст і вважаю, що пандемія ось-ось завершиться, хоча ще одна хвиля в Україні буде, вона вже розгортається, але кінець пандемії не за горами. Але, чи треба буде в майбутньому вакцинувати від коронавірусу? Найімовірніше, як і грипозні вакцини, ми будемо включати й коронавірусний компонент у регулярні сезонні вакцини", - сказав Волянський.

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Раніше голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко розповів, що на цей час виробництво української вакцини можливе тільки на базі Національної академії наук, і в разі створення нової структури необхідно буде залучати в неї вчених-фахівців. "Це дуже важлива справа, але важливо, щоб вона була правильно організована. Коли йдеться про створення наукомісткого продукту, він повинен бути створений саме вченими. Міністерство охорони здоров'я та інші структури повинні виступати соціальними замовниками, але наукові продукти повинні створювати вчені. І, на жаль, єдиний зараз центр, де все це може створюватися, - це Національна академія наук, вчені академії можуть створювати ті ж самі вакцини, тест-системи", - сказав Комісаренко.