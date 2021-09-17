На Сумщині в лісосмузі знайшли труп дитини, поліція затримала її батька Маленького Олексія з дитячого садка забрав його батько, проте додому дитина так і не повернулася

11:01, Сьогодні

У Сумській області сталося вбивство чотирирічного малюка. Дитина стала жертвою звірства власного батька. Чоловік надів хлопчикові пакет на голову, зав'язав руки й задушив. Чому батько вирішив розправитися з сином, повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Вбивство дитини сталося в Глухові, що знаходиться під Сумами. Маленького Олексія батько забрав з дитячого садка, але додому так і не привів. Малюка шукали всю ніч. Вже наступного ранку поліція затримала горе-батька. Чоловік зізнався у злочині.

Про зникнення сина в поліцію повідомила мати. Правоохоронці негайно організували пошуки дитини. У дитячому садку, куди чотирирічний Олексій ходив понад рік, повідомили, що хлопчика привозив і забирав тато.

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Елла Гурець, директор садка, куди ходив хлопчик, повідомила, що тато ні в кого зі співробітників дитячого закладу ніяких підозр не викликав. У той злощасний день Олексія, як завжди, прийшов забирати його батько. Хлопчик зрадів, коли побачив його, підбіг і обійняв, згадує Елла Гурець. Чоловік посадив дитину на велосипед і вони поїхали. Як виявилося, тато відвіз хлопчика не додому, а на околицю міста, де і вбив.

Батька дитини знайшли тільки вранці в лісосмузі за Глуховим. Поруч з ним лежав труп дитини з пакетом на голові та зав'язаними руками. У сюжеті повідомляється, що дитина вмирала в страшних муках. Як з'ясувалося, батько таким чином вирішив малюкові помститися, а розправу над хлопчиком задумав давно. Чоловік пояснив правоохоронцям, що нібито вирішив вбити сина за те, що той мало не розбив голову молодшому брату.

У родині, де ріс Олексій, було четверо дітей. Двоє, від першого шлюбу, були вже дорослими. За словами сусідки, хлопчик і дівчинка навчалися в технікумі. Наймолодшій дитині - всього рік. Мама не працювала, оскільки перебувала в декреті по догляду за сином. Не працював і батько, він отримував грошові виплати по інвалідності.

Сусіди кажуть, що чоловік міг мати психічний розлад, але агресію ніколи не виявляв. Втім, чи має чоловік психічні відхилення, встановить поліція. Зараз він поміщений у СІЗО. Якщо лікарі визнають його осудним, він може отримати довічний тюремний термін.

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Ще один горе-батько намагався підірвати гранату у квартирі, де знаходилися його діти. Інцидент стався в Херсонській області. Чоловік тримав у заручниках не лише дітей, а й свою дружину. Відомо, що батько сімейства неодноразово підіймав руку на дружину. Тому за приписом поліції він не мав права навіть спілкуватися з нею протягом 10 днів. Однак термін чоловік не витримав. Він потай вліз у квартиру і погрожував підірвати гранату. Про моторошну сімейну драму — в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Також повідомлялося, що в Кіровоградській області в селі Кетрисанівка зникла 16-річна дівчина. Через три доби її знайшли мертвою в покинутому колодязі. Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24". "Вікторія Макаренко зникла з дому пізно ввечері 14 серпня за загадкових обставин. Близько 23:00 дівчина з молодшою зведеною сестрою лягла спати на дивані, а близько 2:00 родичі з'ясували, що в будинку Вікторії немає. Про це під час пошуків розповів батько Вікторії", — передає кореспондент "Україна 24" з місця події.