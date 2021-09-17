Вакцинація допомагає не всім: лікар сказав, хто найкраще захищений від коронавірусу Як зазначив Андрій Волянський, вакциновані масово хворіють

10:29, Сьогодні

Ті, хто перехворів на коронавірус COVID-19, значно краще захищені, ніж ті, хто пройшов вакцинацію.

Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" імунолог Андрій Волянський.

"Вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає деяку частину людей. Хто сказав, що 80% вакцинованих шкільних вчителів - це гарантія того, що ніхто не хворітиме? Це висмоктано з пальця, тому що вакциновані масово хворіють, й Ізраїль показав, що навіть третя доза - це не виняток з правил. Хто захищений по-справжньому? Той, хто має імунний щит - він може бути й природним, і штучним. Ті, хто перехворів, захищені значно краще, ніж вакциновані. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі. Серед вакцинованих треба знаходити тих, що не відповіли, і перед ними ставити питання про третю дозу", - сказав імунолог.

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При цьому Волянський зазначив, що вакцинацією потрібно захищати вразливих - "те, що ми не робили з початку вакцинальної кампанії".

"Ми поставили тимчасові маркери: перший етап, другий... З 20 липня ми вакцинували всіх охочих. При цьому у віковій групі 80+ лише 8% вакцинованих двічі. Тобто тих, хто зараз хворіють і вмирають, ми їх не захистили, бо не було маркерів, як робила Європа", - підкреслив він.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в Україні вакцинація від коронавірусу буде виконана тільки на 50% через антивакцинальні настрої.

"Антивакцинальні настрої в країні культивуються багато років. Антипатія до щеплень у величезної кількості людей настільки глибока, що це схоже на расову або релігійну ненависть. І там уже не працюють ніякі аргументи. І що б ми не робили, люди будуть страйкувати, бити морди медичним працівникам, але у нас ніколи не буде вакцинації від коронавірусу, що перевищує 50-60%. У нас 200 тис. людей в країні на кір захворіли, і то - це ні на кого не подіяло. Тому ми повинні чітко розуміти, що ми не зможемо зупинити коронавірусну епопею за допомогою вакцинації", - зазначив Комаровський.