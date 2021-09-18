Частина України через 30 років стане пустелею - науковець про зміни клімату Євген Дикий пояснив загрозу на прикладі Олешківських пісків

11:08, Сьогодні

Через зміни клімату в Україні протягом найближчих десятиліть південь країни може перетворитися на суцільну пустелю, унікальні родючі чорноземи будуть втрачені.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" український науковець, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. За його словами, клімат змінювався всю історію нашої планети, але він ніколи не змінювався з такою швидкістю.

"В Україні є така чудова екзотична місцина, називається Олешківські піски – маленький фрагмент пустелі в Херсонській області. Там люблять ганяти на джипах, там навіть верблюдів завели для туристів. Поки це маленький клаптик, це дуже прикольно, це екзотика. А проблема в тому, що це утворення не є природним. На місці цих Олешківських пісків були родючі чорноземи, типовий український степ... Буквально за декілька десятиліть через неправильне розорювання і висихання там утворилась отака пустеля. Ми зараз стоїмо перед загрозою і, власне, перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України. Все те, що є степовою зоною, через 30 років може бути такими Олешківськими пісками", - заявив науковець.

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Дикий зауважив, що на півдні завжди було посушливо – "завжди кількість опадів була на межі того, що треба для сільськогосподарських земель, а тепер ця межа дуже сильно зсувається".

"Там було посушливо, а стає ще в рази посушливіше. Крім того, дуже посилюється вивітрювання... Води стає менше, вона висихає, і сухий ґрунт піддається значно сильнішому, ніж раніше, вітровому навантаженню... Зараз наші чорноземи піднімаються вітрами й виносяться. Швидкість цього процесу така, що ми їх реально можемо втратити за 20 років, якщо нічого з цим не робити", - сказав він.

Науковець додав, що підняття рівня світового океану і можливі підтоплення України - це далека перспектива.

"А от опустелювання у двох його проявах, тобто зменшення кількості води й вивітрювання ґрунтів, це перспектива найближчих 10-20 років. Це те, з чим треба боротися вже", - підкреслив він.

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Нагадаємо, за прогнозами екологів, через глобальні зміни клімату Україні загрожує підтоплення прибережних зон і нещадні посухи на півдні. За найгіршого сценарію кліматичних змін частина нині окупованого Криму за декілька десятиліть піде під воду, як і ще пів тисячі українських населених пунктів.

"Якщо Чорне море підніметься на 82 сантиметри, то це вже будуть доволі значні наслідки. Це і Затока, і Херсон, і Миколаїв, і Маріуполь, і Бердянськ – вони лише частково, не повністю, але все одно в потенційній зоні затоплення. Одеса – на 17%, а таке місто, як Вилкове – на 99%", - розповіла експертка з адаптації до зміни клімату Ольга Гусакова.