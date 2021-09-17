Українці ніколи не дозволять встановити в країні диктаторський режим - Глузман "Якби український президент захотів стати диктатором, у нього б це не вийшло", - сказав психолог

19:25, Сьогодні

В Україні неможливий диктаторський режим, як у Росії. Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" повідомив психолог Семен Глузман.

Він зазначив, що навіть якби український президент мав бажання стати диктатором, народ би йому це не дозволив. Яскравим прикладом цього є дві революції в Україні.

"У Росії ситуація гірша, ніж в Україні. У них вже є сформована диктатура, причому серйозна, однієї людини чи групи людей - не так важливо. В Україні навіть якби президент захотів стати диктатором, це не вийшло б. Два майдани - це що... Звичайно, можна послухати деяких фахівців, які точно знають, що це з Вашингтона все було. Мені не телефонували з Вашингтона, коли я носив продукти на Майдан. Україна — це трохи інше", - сказав психолог.

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Якщо говорити про диктаторський режим у РФ, то, за словами російського політика Дмитра Гудкова, вибори, які пройдуть у Росії, будуть сфальсифікованими. Однак масове протестне голосування може створити Кремлю проблеми.

Таку думку російський ексдепутат висловив в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".

"Те, що відбувається в Росії, виборами назвати складно, це процедура перепризначення путінського парламенту, який готують до транзиту, тому жодна миша там не повинна проскочити. Саме тому майже всіх сильних кандидатів від опозиції зняли, причому дуже грубо — когось посадили, когось видавили з країни. Але я завжди був прихильником будь-якої участі, навіть якщо немає шансів перемогти, вплинути на розклад у парламенті, якщо немає можливості взяти владу через вулицю", — сказав ексдепутат Держдуми.

Що стосується голосування на російських виборах, то окупаційна влада має намір організувати підвезення жителів ОРДЛО електричками на територію Росії, щоб вони змогли взяти участь у виборчому процесі. В ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" російський політтехнолог Ігор Князєв назвав такі дії елементом гібридної війни й пояснив, що мета російської влади — отримати більше голосів.

"Напевно, для того, щоб чинна влада отримала більше голосів. Зрозуміло, що ці люди голосуватимуть не за партію "Яблуко" або опозицію. Напевно, таким чином, чинна російська влада хоче збільшити свою електоральну підтримку, щоб бути впевненою, що ці люди голосуватимуть за неї", - вважає політтехнолог.