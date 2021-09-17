"Залізний купол" на даному етапі Україні не потрібен - експерт "Треба показати бойовикам з того боку, що не варто стріляти в бік українських бійців" – ізраїльський військовий

22:50, Сьогодні

Україна отримає на озброєння сучасну систему з протиракетної оборони "Залізний купол". Система проводиться в Ізраїлі, де її успішно використовують при захисті стратегічних об'єктів і міст. Однак професіонали вважають, що в цей момент така система Україні не потрібна. Про це повідомив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" підполковник запасу армії Ізраїлю Аріє Зайден.

Ізраїльський військовий експерт вважає, що "купол" не зможе захистити українські об'єкти від озброєння, яке використовують бойовики "ДНР" і "ЛНР".

"Залізний купол", на мій погляд, на даному етапі Україні не потрібен. Я спостерігаю, яке озброєння використовують бойовики "Л/ДНР" - артилерія, міномети. "Залізний купол" повністю недієздатний проти такої зброї. "Хамас" також атакує Ізраїль мінометним вогнем - "Залізний купол" не бачить його. Є інші локаційні системи, які можуть допомогти, вони Україні потрібні. Але, думаю, що українські інженери можуть виготовити їх самі, і вони будуть коштувати в рази дешевше", — зазначив Аріє Зайден.

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За словами експерта, Україна має давати відсіч бойовикам в ОРДЛО іншими способами. Обстріли розташувань ЗСУ з боку окупованих територій Аріє Зайден назвав тероризмом.

"Треба показати бойовикам з того боку, що не варто стріляти в бік українських бійців. Коли я бачу, що ведеться обстріл з території "ЛДНР" по українцях, я впевнений, що можу назвати це тероризмом. Не бачу ніякої різниці між діями "Хамасу" або "Хезболли"і діями бойовиків "Л/ДНР", -сказав він.

Як повідомляло видання Politico, "Залізний купол" армії США може бути відправлений в Україну. Відзначається, що з моменту вступу на посаду адміністрація Джозефа Байдена продовжувала постачання зброї та навчальних матеріалів українським військовим, у тому числі обладнання на суму 275 мільйонів доларів.

Тактична система ПРО "Залізний купол" призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Система була розроблена ізраїльською компанією Rafael. Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів.

Своєю чергою, радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович вважає, що система буде корисна Україні. За його словами, одна така система зможе захистити населений пункт середнього розміру.

"Перше, нам його ("Залізний купол" - ред.) ще не надають. Конгрес США зробив запит в Міноборони США про надання, відповідний законопроєкт вніс один з конгресменів. Друге, система "Залізний купол" створена в Ізраїлі. Вона прикриває район площею 150 квадратних кілометрів, згідно з офіційними даними. Система на дев'яносто відсотків перехоплює всі ракети, які випускаються туди. Основне призначення-перехоплення керованих тактичних ракет. Вона (система — ред.) може прикрити район 15 на 10 квадратних кілометрів. Це або Місто середньої величини, або об'єкти критичної інфраструктури, або район, який займають війська. Наприклад, вона здатна прикрити Маріуполь", - повідомив Арестович.