Потонули в каналізації: під Кривим Рогом загинули троє комунальників

16:39, Сьогодні

У Дніпропетровській області в селищі Радушне під Кривим Рогом загинули троє співробітників "Кривбасводоканалу".

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", тіла знайшли в каналізаційному колодязі на глибині 6 м. Попередня причина - їх затягнуло в помпу. Деталі трагедії з'ясовуються.

Відкрито кримінальне провадження через смерть трьох комунальників.

Своєю чергою, в прес-службі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області повідомили, що вранці 18 вересня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійнику та не відповідають.

Надзвичайники за допомогою драбини спустились на дно відстійника та за допомогою мотузки підняли тіла трьох загиблих чоловіків 1962, 1982 та 1978 років народження.