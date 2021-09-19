У МОЗ назвали дві сумісні вакцини від коронавірусу для повторного щеплення Також лікар зазначив, що в Україні поки рано говорити про третю дозу вакцини

18:56, Сьогодні

Якщо в Україні закінчиться вакцина від коронавірусу Moderna, українці, які вже вакцинувалися нею, можуть зробити повторне щеплення препаратом Pfizer.

Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" провідний експерт МОЗ у боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров. На запитання, чи можна поєднувати вакцини Moderna і Pfizer тим, кому не вистачає другої дози, Дубров відповів:

"Наразі, якщо говорити про можливість використання мРНК-вакцин Moderna або Pfizer, або після Moderna Pfizer, то ефективність є так само високою, оскільки це абсолютно однакові вакцини".

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Експерт МОЗ додав, що наразі в Україні ще рано говорити про третю дозу вакцинації.

"Ви знаєте про те, що в Ізраїлі з середини серпня введена третя доза для осіб старше 60 років, і США з 20 вересня також дозволяють третю дозу вакцинації для осіб, які були вакциновані ще наприкінці 2020 року. Тобто в людей, які були вакциновані 8-9 місяців тому, зараз реєструють нові випадки захворювання, тому там дозволили третю дозу вакцинації. В Україні про це, мені здається, говорити ще рано", - сказав він.

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Раніше в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує проводити вакцинацію третьою дозою від коронавірусу COVID-19, оскільки в багатьох країнах проблеми із забезпеченням навіть однією дозою:

"За логікою, з досвіду Ізраїлю, США, Великої Британії створюється переконаність в тому, що третя доза реально працює і значно підвищує рівень антитіл. Але на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я каже: третю дозу не треба. Чому вона так говорить? Тому, що вважається аморальним щепити третьою дозою, коли в світі купа країн, де люди і по одній не отримали".

Також Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в Україні вакцинація від коронавірусу буде виконана тільки на 50% через антивакцинальні настрої.