У Чернівецькій області зупинилися потяги через провал під коліями Відновлювальні роботи можуть тривати кілька днів

17:55, Сьогодні

Велетенське провалля просто під залізничною колією утворилося поблизу карстових печер на Буковині. В результаті пасажирів потягу Київ - Чернівці висадили просто в селі Мамалига. А до місця призначення доправляли уже автобусами. Подробиці у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Ґрунт підмило дощами, і у печеру він пішов миттєво. Відновлювальні роботи тривають й досі. Потяг Чернівці - Київ о 19:46 вирушить зміненим маршрутом через Тернопільську область.

Як повідомила кореспондентка телеканалу "Україна 24" з місця подій, у провалля вкинули щонайменше п'ять вагонів гравію, докладають також камінням. Провалля діаметром 6 метрів утворилося буквально за лічені секунди.

Якби не місцевий мешканець Валентин Масловський, могла статися велика катастрофа. Чоловік повідомив залізничників, що під рейками, де ходять пасажирські потяги, розверглася земля. Масловський почув страшенний гуркіт, коли йшов колією. Він досі під враженням від побаченого.

"Я злякався... Страшно, вперше в житті бачив таке", - каже він.

Більше сотні пасажирів висадили з вагонів на станції за 60 км від Чернівців. Згодом автобусами їх доправили до обласного центру.

"Цілу ніч не могла заснути, не знала куди ми їдемо, і коли о 6:00 провідниця сказала: шановні пасажири, всі виходять, вас усіх довезуть до УЗ вокзалу, зітхнула із полегшенням, бо це могло закінчитися катастрофою", — розповіла пасажирка потягу.

Фото: "Укрзалізниця"

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За її словами, провідниця розповіла, що чисто випадково провалля побачив чоловік, який проходив повз, і зателефонував на вокзал.

Про хід ремонтних робіт розповів керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Близько шести вантажівок з гравієм було закинуто, але карстова печера їх з'їла. Зараз ми оцінюємо, що це буде дві-три доби", — сказав він.

Фото: "Укрзалізниця"

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