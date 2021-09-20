Психолог про стрілянину в Пермі: для Росії такі випадки більш притаманні, ніж для України Експерт пояснив, як запобігати подібним випадкам

17:20, Сьогодні

Інциденти зі стріляниною з людськими жертвами, подібні до того, який стався в Росії в Пермському університеті, часто трапляються в агресивних соціумах, до яких належить і РФ.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" психолог Дмитро Попов.

"По-перше, я хочу сказати, що стрілянина в університетах і школах більше властива агресивним соціумам. Агресивних соціумів на цій планеті, як мінімум, три. Це США, Росія і Китай - ті країни, які досить агресивно поводяться на всіх позиціях - від економічних до фінансових і військових. І це передається суспільству, тому що це нагнітається на телебаченні. Україна не є агресивним соціумом. Вони звичайно можливі, але в нас на порядок менше подібних стрілянин. У школах це взагалі малоймовірно, тому що у нас дозвіл на гладкоствольну зброю видається з 21 року, а на нарізну - з 25 років. Тобто це тільки університети, технікуми і їм подібні заклади", - розповів експерт.

Читайте також: Дітям і вчителям потрібна охорона: Комаровський про проблему шкіл

За словами Попова, щоб запобігати таким випадкам, у школах і вишах мають працювати психологи.

"Але справа в тому, що, на жаль, психологічна служба в Україні в Міністерстві освіти дуже на невисокому рівні. Зарплати психологів дуже маленькі, і, як правило, там психологів не використовують за їх професійним призначенням, а вони займаються куди їх пошлють і чим попало. Поки держава не повернеться обличчям до психологічної служби, це все буде можливо. Але це теж не є гарантією, що нічого не трапиться", - зазначив він.

Психолог пояснив, як визначати, хто може бути джерелом біди на зразок тієї, що сталася в Пермському університеті.

"Насамперед це не народжується цієї миті, це накопичується. Як правило, це результати буллінгу одного або декількох осіб великим колективом людей. Тобто, це помста. Друге - це можлива проєкція невдалих любовних стосунків і знову помста за ці любовні стосунки. Третє - це те, що досить часто, наприклад, у США зустрічається - психічно неврівноважені або психічно хворі люди. Всі ці категорії можна відстежити на ранньому етапі. Але для цього повинні працювати керівники, куратори, старости, психологи", - сказав Попов.

Нагадаємо, стрілянина в університеті російського міста Перм сталася вранці 20 вересня. Озброєний молодик застрелив щонайменше 8 людей і поранив 29, кажуть у Слідчому комітеті Росії.

Очевидці розповідають, що частина студентів та викладачів замкнулися в аудиторіях, а інші вистрибували з вікон і втікали.

Стрільця затримали, він поранений. Звати його Тимур Бекмансуров, йому 18 років. У соцмережі Тимур написав, що напад планував давно і навіть відкладав гроші на зброю.

Це не перший такий випадок у Росії. 11 травня озброєний молодик увірвався до школи в Казані та відкрив стрілянину. В результаті загинули, щонайменше, 10 осіб. Також повідомлялося, що до лікарні доправлено 21 людину, зокрема 18 дітей, шість з яких потрапили до реанімації.

Нападника затримали, ним виявився 19-річний місцевий житель Ільназ Галявієв. Незадовго до злочину молодик написав у соціальних мережах: "Сьогодні я вб'ю величезну кількість біосміття і застрелюсь".