На Донбасі двох дітей знайшли мертвими в скрині: озвучені подробиці трагедії Поліція перевіряє всі версії інциденту

18:55, Сьогодні

У Донецькій області в смт Нікольське двох дітей з неблагополучної сім'ї знайшли мертвими зачиненими у скрині.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", трагедія сталася, коли батьки поїхали працювати – збирати у полі картоплю, а сина і доньку лишили вдома самих. Вони повернулися тільки надвечір та забили на сполох – дітей вдома не знайшли. Кілька годин брата й сестру шукали усім селом, та знайшли у хаті. Поліцейські, коли перевіряли будинок, побачили бездиханних дітей у скрині.

"Правоохоронці опитали сусідів та мешканців села. Перевірили покинуті та нежилі будинки, недобудови, водоймища та лісосмуги… Вже під час огляду будинку дітей знайшли в старій скрині без ознак життя", - розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Донецькій області Олександра Гаврилко.

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Сусіди розповіли, що діти часто залишалися вдома самі. Також кажуть, що батьки пиячили. Через неналежний догляд за дітьми родина перебувала на обліку соціальних служб.

"Їздять, припустимо, на поле, на картоплю. Ось вони там заробляють, діти самі вдома, безпритульні… Дітки самі там гуляли, зачинилася скриня... Такі раніше були у бабусь і дідусів... Там такий гачок, і він закрився, вони не могли звідти вилізти", - каже сусідка Світлана Сивоконь.

Сусід Ігор Шевченко розповів, що родина мешкає в будинку недавно, він дістався ним у спадок від бабусі й дідуся.

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Відомо, що тато дітей має судимість за вбивство. Наразі поліція не виключає, що батьки можуть бути причетними до смерті малечі.

"Поліція розглядає всі версії, щодо загибелі брата та сестри. Попередня правова кваліфікація "Умисне вбивство", - зазначила речниця ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Попередньо, причиною загибелі стала асфіксія – брат із сестрою задихнулися у скрині. У те, що батьки могли вчинити таке зі своїми дітьми, сусіди не вірять. Проте не на камеру розповідають, що кілька разів бачили старшу доньку із синцями.

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