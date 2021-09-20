На Київщині екологи знайшли у воді небезпечну речовину: подробиці У селі Перемога у воді знайшли підвищений вміст амонію — під підозру потрапила місцева ферма

22:02, Вчора

У селищі Перемога на Київщині екологи-активісти не рекомендують вживати воду з місцевих колодязів. Як виявилося, з деяких пір у воді в кілька разів підвищився вміст амонію, який часто зустрічається в добривах, в агрохімікатах, у відходах тваринництва. Про це йдеться в сюжеті в програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Жителі селища, де якість води істотно змінилася, кажуть, що спочатку у них в колодязях зникла вода. Після того як селяни набурили кілька глибших свердловин, з'ясувалося, що пити цю воду небезпечно.

Ганна Даниляк, екологиня і членкиня громадської організації "Екодія", повідомила, що у воді, яка піддалася дослідженню, вміст амонію в рази перевищує норму. За її словами, потрапляння даного хімічного радикала у воду могло статися в тому числі й через розкладання органіки. Екологи впевнені, що сама собою в підземних водах ця хімічна сполука з'явитися не могла.

З'ясувалося, що поруч з Перемогою з'явилася промислова тваринницька ферма. Екологи кажуть, що цей об'єкт є головним "підозрюваним" в забрудненні води. Місцеві жителі кажуть, що часто з боку ферми вітер доносить сморід. Також, за словами селян, після появи ферми в селі пропала вода і почалася посуха.

За словами співробітника охорони ферми, на території об'єкта є кілька артезіанських свердловин.

"Ось те, що стоїть? Одна і друга. То артезіанські свердловини вони пробили, ми звідти черпаємо воду і свині п'ють", - повідомив журналісту "Україна 24" охоронець.

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У Держгеонадрах на запит "Сегодня" про те, чи законні у свиноферми артезіанські свердловини, і який їх обсяг, поки не відповіли. Не йдуть на контакт і самі фермери. Доступ до ферми перегороджують два шлагбауми та один пропускний пункт. До журналістів ніхто з адміністрації ферми вийти, щоб відповісти на питання, не захотів.

Екологи говорять про забруднення амонієм чистих підземних вод, які є стратегічними запасами загальнодержавного значення. У міністерстві із захисту навколишнього середовища, за словами народного депутата восьмого скликання, правозахисника та експерта з екологічних питань Андрія Помазанова, на контроль ситуацію не взяли.

"Міністр Абрамовський, як міністр захисту навколишнього середовища - він зобов'язаний був, маючи інформацію, що зникла вода, а та, що є на глибині 70 метрів — вона не придатна до користування, взяти на особистий контроль", — сказав експерт.

У міністерстві кажуть, що місцеві жителі повинні б самі стежити за порушення свинарів і заявляти на них.

"Якщо жителі звернуться до міністерства, зрозуміло, що ми ініціюємо це перед Держекоінспекцією. Так само жителі можуть безпосередньо звернутися до Держекоінспекції", - сказав заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.

Варто відзначити, що про те, до кого звертатися для розв'язання питання з припиненням забруднення води, місцеві жителі не знали. Наразі, деякі з них продовжують використовувати воду, в якій "зашкалює" кількість амонію.

Амоній — це хімічна речовина, що утворюється в результаті взаємодії атомів азоту і водню (формула – NH4). Речовина активно використовується в різних сферах діяльності людини. Сфера застосування цієї речовини надзвичайно широка — від виробництва будівельних матеріалів до харчової промисловості. Також він використовується при виробництві сталі, як добриво в сільському господарстві, як лікарський препарат, що володіє діуретичною дією, в медицині.

Раніше повідомлялося, що українці стурбовані забрудненням повітря і водойм в країні. За останні роки люди не відчувають позитивних змін в екологічному становищі. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research. Зокрема, екологічні проблеми, які населення міст спостерігає найчастіше — це забруднення річок, озер (64%), забруднення повітря (60%) і стихійні звалища (55%). До того ж саме ці проблеми респонденти найчастіше називали такими, які хвилюють їх найбільше — забруднення повітря (24%), стихійні звалища (21%), забруднення річок, озер (20%).

Крім того, проблема з водою може стати для півдня України глобальною вже в найближчому майбутньому. Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" український вчений, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. За його словами, клімат змінювався всю історію нашої планети, але він ніколи не змінювався з такою швидкістю. "В Україні є така чудова екзотична місцевість, називається Олешківські піски - маленький фрагмент пустелі в Херсонській області. Там люблять ганяти на джипах, там навіть верблюдів завели для туристів. Поки це маленький клаптик, це дуже прикольно, це екзотика. А проблема в тому, що ця освіта не є природною. На місці цих Олешківських пісків були родючі чорноземи, типовий український степ... Буквально за кілька десятиліть через неправильне розорювання і висихання там утворилася така пустеля. Ми зараз стоїмо перед загрозою і власне перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України. Все те, що є степовою зоною, через 30 років може бути наступними Олешківськими пісками", — заявив вчений