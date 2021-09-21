Україна переходить у жовту зону карантину: в Раді повідомили подробиці Число хворих на коронавірус у країні різко зросло

15:08, Сьогодні

З 23 вересня в Україні буде встановлений жовтий рівень епідемічної небезпеки через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.

Подробиці розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Рішення правильне. В нас, на жаль, за останні два тижні кількість хворих на COVID-19 зросла більше ніж на 60%. Завантаження ліжок 33% зараз, завантаження ліжок з киснем - 29%. Це показники, які відповідають жовтій зоні карантину. Уряд за тиждень, як це вимагала постанова Верховної Ради, попередив, що буде вводитись жовта зона карантину. Він її ввів, післязавтра вся країна в жовтій зоні", - зазначив нардеп.

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Радуцький також анонсував "розбивку на вакцинованих і невакцинованих згідно з постановою уряду".

"Ті заклади, які мають більше ніж 80% вакцинованих, мається на увазі навчальні заклади, їм буде дозволено працювати, не йти в онлайн. Так само це стосуватиметься закладів харчування, проведення масових заходів, там будуть превентивні обмеження - не більше однієї людини на 4 квадратні метри тощо", - пояснив він.

Нардеп уточнив, що жовта зона запроваджується по всій країні, а червона і помаранчева - "це вже вводитиме місцева влада згідно з рішенням своєї місцевої комісії".

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Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила жовтий рівень епіднебезпеки в усіх регіонах України з 23 вересня.

У "жовтій зоні" діють такі правила: обов'язковий масочний режим і дистанція 1,5 м; проведення масових заходів дозволено за умови наявності однієї людини на 4 кв. м; заповненість кінозалів і залів інших установ культури не більше 50% місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, обмеження жовтої зони не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.

За офіційними даними МОЗ, в Україні станом на 21 вересня зафіксовано 5159 нових випадків COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 1086 осіб, летальних випадків – 137, одужало – 2156 осіб.