Волинь на порозі "червоної зони": в реанімації залишилося тільки одне місце Решта регіонів України з четверга перейдуть у "жовту зону"

15:46, Сьогодні

У четвер Україна перейде в "жовту" карантинну зону, рішення прийняла Державна комісія з техногенної безпеки й надзвичайних ситуацій. Про це йдеться в програмі "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"Це означає обмеження для масових заходів - не більше чотирьох відвідувачів за столиком у ресторані, наполовину заповнені зали кінотеатрів і спортзалів", - передає ведуча.

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Водночас з'являться привілеї для вакцинованих: обмеження не працюватимуть для установ, якщо всі відвідувачі, як мінімум 80% персоналу, хоча б один раз щеплені або мають актуальний ПЛР- або експрес-тест.

Одночасно Волинська область на порозі "червоної зони", лікарі прогнозують, що її введуть ще до 1 жовтня. На сьогодні в області вакцинувалось тільки 9% населення. Вірус поширюється дуже швидко, в реанімації залишилося одне вільне місце. А в тимчасовому інфекційному госпіталі в обласній лікарні вже понад 80 хворих, за останню добу до медиків звернулися ще 134 інфікованих.

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Зазначимо, що зонування, передбачене адаптивним карантином, припускає, що "жовта зона" вводиться одночасно по всій країні, а не в окремих регіонах, як це було раніше. Вся країна може перейти в "жовту зону", навіть якщо ситуація погіршиться до "червоного рівня" тільки в одній області. У "жовтій зоні" діють такі правила: обов'язковий масочний режим і дистанція 1,5 м; проведення масових заходів дозволено за умови наявності однієї людини на 4 кв. м; заповненість кінозалів і залів інших установ культури не більше 50% місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.