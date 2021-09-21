Бізнес зможе вибирати, працювати при карантині з обмеженнями чи без - чиновник З 23 вересня в Києві буде встановлена "жовта зона", Олег Рубан розповів, чого чекати

17:08, Сьогодні

В Україні Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення підняти рівень епідеміологічної ситуації, пов'язаної з поширенням COVID-19, до "жовтого" рівня небезпеки. Це означає, що вже з четверга, 23 вересня, українському бізнесу доведеться вибирати — працювати в повному обсязі з вакцинованими співробітниками, чи працювати з обмеженнями, які позначаться на відвідуваності та наповнюваності, наприклад, кінотеатрів або ТРЦ.

Про те, до чого готується Київ, і чим новий карантин відрізнятиметься від попередніх, у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів керівник столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"Перш за все місто Київ готове до будь-яких сценаріїв, і почало готуватися ще з червня місяця. І сьогодні, якщо ми отримуємо інформацію щодо рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, то через два дні впроваджується "жовта зона". Розроблено спеціальні листи-опитувальники для всіх сфер бізнесу, які повинні дотримуватися правил протиепідемічних заходів. У бізнесу є сьогодні вибір - або працювати з обмеженням, або вакцинувати людей", — повідомив Олег Рубан.

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"Це перш за все навчальні заклади, готелі, ресторанний бізнес, а також заклади культури та розважальні центри. Діятимуть обмеження щодо квадратних метрів та щодо відвідувачів. Але цього всього можна уникнути шляхом проведення вакцинація. Зазначаю, вакцина сьогодні є, потрібно тільки використати цей час і вакцинувати працівників", - зазначив Олег Рубан.

Він також підкреслив, що сьогодні потрібно в першу чергу звернути увагу на навчальні заклади, які відвідують діти та підлітки. Ця вікова категорія є найбільш схильною до вірусного захворювання. У зв'язку з цим варто захистити шляхом вакцинацій саме навчальні заклади. Рубан також нагадав, що штам SARS-CoV-2 "Дельта" є "легкодоступним" і для людей вікової категорії 60+. Таким чином, і для цих людей сьогодні вакцинація від COVID-19 повинна бути в пріоритеті.

Нагадаємо, з 23 вересня в Україні буде встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки через зростання захворюваності коронавірусом COVID-19. Подробиці про посилення карантинних обмежень в країні розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. "Рішення правильне. У нас, на жаль, за останні два тижні кількість хворих на COVID-19 зросла більш ніж на 60%. Завантаження ліжок 33% зараз, завантаження ліжок з киснем - 29%. Це показники, які відповідають жовтій зоні карантину. Уряд за тиждень, як це вимагала постанова Верховної Ради, попередив, що вводитиметься жовта зона карантину. Він її ввів, післязавтра вся країна в жовтій зоні", - зазначив нардеп.