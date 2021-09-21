Поліція розкрила шахрайство на 34 млн гривень У поліції розповіли, як шахраї намагалися привласнити державні кошти

18:51, Сьогодні

У Києві поліція викрила схему привласнення 34 млн грн, виділених державою на розвиток тваринництва. Протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, повідомляється на сайті відомства.

За даними слідства, у 2020 році посадовці декількох товариств розробили схему привласнення державних коштів. З метою отримання дотацій до офіційних документів були внесені недостовірні відомості про отримання ними імпортного обладнання для будівництва цеху перероблення. При цьому на момент подачі документів обладнання не було поставлено в Україну та на підприємство, не поставлено воно й досі. Крім того, до офіційних документів внесли витрати, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають компенсації. За такою схемою службові особи декількох товариств заволоділи 34 млн грн державних коштів та завдали державі збитків на цю суму.

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20 вересня оперативники та слідчі столичної поліції провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях підприємств. Вони вилучили фінансову документацію та грошові кошти на загальну суму понад 16 млн грн, які, ймовірно, були отримані внаслідок реалізації злочинної схеми. Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 191, в якій йдеться про привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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