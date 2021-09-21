У Львівській області через посилення карантину закриють майже 90% шкіл Причина - низький відсоток вакцинації серед вчителів

19:21, Вчора

Після запровадження жовтої карантинної зони тільки 10% з понад 1000 шкіл у Львівській області зможуть працювати офлайн. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис.

"Відповідно до положень постанови Кабміну №1236, навчальний заклад при "жовтому" рівні епіднебезпеки може працювати у звичному режимі у разі, якщо 80% персоналу (і педагогів, і допоміжного) отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19. На Львівщині є майже 1100 шкіл, і з них, на жаль, лише трохи більше ніж 10% зможуть продовжувати навчання офлайн", - цитує Чемериса пресслужба Львівської ОДА.

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За його словами, в інших школах будуть "вимушені канікули".

Чиновник також додав, що щодня в області збільшується кількість випадків захворювання на коронавірус. Динаміка госпіталізацій становить понад 65%. Вже більш як тиждень перевищений показник "зеленої" зони епіднебезпеки за кількістю госпіталізацій на тиждень - 75%, а подекуди й 80%, при гранично допустимому показнику "зеленої" зони 50%.

У департаменті освіти і науки Львівської ОДА повідомили, що на 80% вакциновано персонал у 165 школах області. Найвищий відсотковий показник необхідного для офлайн-навчання рівня вакцинації працівників навчальних закладів у Стрийському районі - 22,3%, Червоноградському - 21,4%, Дрогобицькому - 20%, найнижчий - у Львівському, тільки 2,6%.

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Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила жовтий рівень епіднебезпеки в усіх регіонах України з 23 вересня.

У "жовтій зоні" діють такі правила: обов'язковий масочний режим і дистанція 1,5 м; проведення масових заходів дозволено за умови наявності однієї людини на 4 кв. м; заповненість кінозалів і залів інших установ культури не більше 50% місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, обмеження жовтої зони не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.