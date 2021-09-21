В Запорізькій області вибух газу розніс приватний будинок: подробиці Чоловік, який розлучився з дружиною, погрожував підірвати свій будинок

21:33, Вчора

У Запорізькій області в одному з приватних будинків прогримів вибух. Ударна хвиля від вибуху повибивала шибки у вікнах сусідніх будинків, зруйнувала дахи та пошкодила споруди. Що сталося в селищі Приморськ, повідомлялося в сюжеті на телеканалі "Україна 24".

Вибух газу на приватній садибі в Приморську практично повністю зруйнував будинок. До місця події прибули рятувальники, які витягли з-під уламків двоповерхової будівлі 60-річного господаря постраждалого домогосподарства. Чоловік отримав опіки другого та першого ступеня.

Крім того, під час вибуху постраждав перехожий, який опинився поруч з місцем події. Правоохоронці зайнялися з'ясуванням обставин події й встановлюють причину вибуху.

"Доходжу до літньої кухні й чую вибух, сильний вибух. Ну, я зрозуміла, що сусід наш. Я чула попередньо, були розмови, що він погрожував, що "я будинок підірву". Та мало хто що скаже... Але все-таки він виконав свою погрозу", - розповіла місцева мешканка Катерина Проценко.

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Раніше повідомлялося, що в Карпатах прогримів вибух, який забрав життя двох туристів. Ще чотири людини отримали під час детонації травми. Про те, що сталося в Карпатському високогір'ї, йдеться в сюжеті на телеканалі "Україна 24". 12 туристів з міста Коломия зупинилися на ночівлю і розпалили багаття. Через деякий час стався вибух. Відомо, що серед туристів було двоє дітей — трьох і п'яти років.