Деолігархізація не увійшла до топ-5 пріоритетів українців – результати опитування Найбільше людей турбують війна, корупція й ціни

15:34, Сьогодні

Українці вважають першочерговими для влади такі проблеми, як боротьба з корупцією (47%), припинення військових дій на Донбасі (40%) і контроль за зростанням тарифів на газ та опалення (37%). Питання деолігархізації політики не входить до топ-5, його визнали пріоритетним 18% респондентів. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Водночас 60% опитаних постійно, а 27% - часто стикаються з ситуаціями побутової корупції (подарунки вчителям, лікарям, подяка за послуги чиновникам тощо).

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На думку респондентів, насамперед для боротьби з корупцією на національному рівні необхідно: посилити кримінальну відповідальність державних службовців за факти корупції (22%), доводити корупційні справи до суду і вироку (21%) та викорінити корупцію в судовій системі (14%).

Опитування показало, що найбільше респондентів (28%) не вірять в ефективність закону про деолігархізацію і вважають, що він ні до чого не призведе, адже має декларативний характер. Ще 15% опитаних - що основним результатом закону про деолігархізацію, в разі його прийняття, стане перерозподіл ресурсів та поява нових олігархів. Ще 10% вважають, що завдяки цьому закону влада отримає інструмент впливу на великий бізнес.

Майже половина опитаних повністю або швидше не погоджуються з думкою про те, що у разі прийняття закону про статус олігархів вплив олігархів на владу і політику буде обмежений. Повністю погоджуються з цим твердженням лише 5% респондентів.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 20 вересня 2021 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Раніше соціологічна компанія Gradus Research провела дослідження, чи сортують сміття українці.