В Україні вдарили морози, але ненадовго: синоптики повідомили, коли буде потепління На горі Піп Іван у Карпатах пішов сніг

16:26, Сьогодні

У Карпатах температура впала до 4 градусів морозу. На горі Піп Іван, висота якої 2 028 метрів, йде сніг. Про це повідомляється в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Вересневий снігопад у горах значно погіршив видимість, повідомляють рятувальники Чорногірського поста. Завтра, 23 вересня, на заході синоптики прогнозують заморозки. Однак вже ближче до кінця тижня повітря прогріється.

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Синоптики прогнозують, що у найближчий вікенд, 25 і 26 вересня, стовпчики термометрів в Україні місцями піднімуться до 15 градусів тепла. Крім того, повинні припинитися і дощі.

Нагадаємо, за прогнозами екологів, через глобальні зміни клімату Україні загрожує підтоплення прибережних зон і нещадні посухи на півдні. При найгіршому сценарії кліматичних змін частина нині окупованого Криму через кілька десятиліть піде під воду, як і ще пів тисячі українських населених пунктів. "Якщо Чорне море підніметься на 82 сантиметри, то це вже будуть досить значні наслідки. Це і Затока, і Херсон, і Миколаїв, і Маріуполь, і Бердянськ — вони лише частково, не повністю, але все одно в потенційній зоні затоплення. Одеса — на 17%, а таке місто, як Вилкове — на 99%", — розповіла експертка з адаптації до зміни клімату Ольга Гусакова.