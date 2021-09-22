До трьох основних версій замаху на Шефіра треба додати ще кілька – експерт На першому етапі розслідування правоохоронцям варто враховувати все, зазначив Володимир Поліщук

17:16, Сьогодні

Слідство у справі про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра, окрім трьох основних версій злочину, озвучених МВС, має дослідити його сімейні стосунки, бізнес та можливі зв'язки з олігархами.

Про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексначальник Управління зі зв'язків з громадськістю МВС Володимир Поліщук

"Коли скоюється подібний резонансний злочин, розглядаються всі можливі версії. На пресконференції в МВС міністр внутрішніх справ Монастирський, керівник Національної поліції Клименко і сам потерпілий казали про три версії. Це державна діяльність Шефіра, це тиск на президента і його команду і, звичайно, політична дестабілізація ситуації в Україні. Але я б додав, щоб повна була картина цих версій, ще діяльність Шефіра як продюсера серіалів, хоча вона, можливо, не найголовніша. Також потрібно дослідити зв'язки Шефіра, його зустрічі з олігархами, які відбувалися, про які деякі журналісти-розслідувачі розповідали у своїх програмах. Це була б, мабуть, повна версія. Звичайно, сімейні стосунки самого Шефіра, друзі також повинні досліджуватись", - сказав Поліщук.

Читайте також: Через замах на Шефіра перевірятимуть автомобілі звичайних громадян - поліція

За словами експерта, з часом "деякі версії відпадатимуть і буде зосереджуватись увага на тих, які вважатиме слідчий пріоритетними". Однак на першому етапі розслідування правоохоронним органам варто враховувати все.

"Я дивився пресконференцію в МВС. Мені здається, що сам Сергій Шефір як постраждалий, можливо, не знає, а можливо, приховує ті причини, які могли стати причиною розстрілу його машини. Але версію, що це була спроба навмисного вбивства, я, можливо, відкидав би, адже професійні кілери зробили б усе так, щоб машина все-таки зупинилась. Можливо, якусь перешкоду поставили б на шляху цієї машини. Вона зупинилася б, тоді зробити чорну справу було б значно легше", - зазначив він.

Читайте також: Замах на Шефіра: в МВС оцінили шанси на розкриття

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено понад десять пострілів, понад 11 вхідних отворів поки що зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує", - сказав Монастирський.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив він.

Експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк допускає, що Шефіра хотіли залякати. "Такі замахи скоюють професіонали, і якби був замах безпосередньо на нього, було б інше розставлення щодо влучення куль. Можливо, працює мотив залякати першого помічника президента", - сказав Вовк.