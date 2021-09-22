"Швидкий діагноз може бути неправильним": Комаровський про версії замаху на Шефіра Доктор нагадав, чим завершуються гучні справи в Україні

18:34, Вчора

Доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" прокоментував замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

"Будь-які події, які відбуваються з першими людьми бізнес-еліти або політичної еліти, люди в Україні сприймають як розборки політичного класу, які ніяк не можуть відбитися на їхньому житті", - сказав Євген Комаровський.

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Коментуючи "безпекову складову" в Україні, доктор зазначив:

"А що, в нас така є? Мене інше засмучує. Завжди, коли виникали подібні гучні злочини, на тиждень-два-три-п'ять все інформаційне поле було цим заповнене - погрозами, обіцянками покарати, запевненнями, що це справа честі для нас. Причому майже всі міністри кричали, що для них справа честі розкрити цей злочин. У результаті все це поступово відходить і про жоден гучний злочин в Україні ми не знаємо, замовників... Ми не знаємо правди... Багато незрозумілого".

Оцінюючи реакцію президента Володимира Зеленського, який зажадав якнайшвидших результатів розслідування, Комаровський заявив:

"Коли головний лікар каже "щоб мені завтра був діагноз", то дуже часто вигадують той діагноз, який потім виявляється неправильним".

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Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено понад десять пострілів, понад 11 вхідних отворів поки що зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує", - сказав Монастирський.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив він.

Експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк допускає, що Шефіра хотіли залякати. "Такі замахи скоюють професіонали, і якби був замах безпосередньо на нього, було б інше розставлення щодо влучення куль. Можливо, працює мотив залякати першого помічника президента", - сказав Вовк.