"Можливе затримання за гарячими слідами": генерал СБУ про розстріл авто Шефіра Також Василь Вовк поставив під сумнів версію глави МВС

18:55, Вчора

Винних у замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра можуть затримати за гарячими слідами, але на це знадобиться декілька днів, а не годин.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" екскерівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

"За гарячими слідами - це не значить година-дві-три. Це залежить від того, де, коли, за яких обставин, який саме злочин скоєно. За гарячими слідами може бути декілька годин, може бути декілька днів. Тому не будемо давати оцінку, що на сьогодні зменшуються можливості затримати злочинців, чи потенційних злочинців, чи тих, хто вчинив замах, чи організаторів, чи замовників злочину. Через декілька днів буде більш зрозуміло, тоді будемо говорити про це", - сказав він.

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На думку Вовка, "за декілька годин ми можемо отримати інформацію про те, що затримано осіб, які скоїли цей злочин".

"Якщо ми цього не отримаємо, будемо чекати ще два дні. А тоді будемо робити висновки, основним з яких буде, звичайно, те, що часу вже немає розкрити злочинців по гарячих слідах. Тому давайте спокійно проводити ефективне та об'єктивне розслідування", - сказав екскерівник Головного слідчого управління СБУ.

Також Вовк не погодився з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, "який каже, що це був очевидний замах на те, щоб вбити Сергія Шефіра".

"Не має права керівник МВС так говорити, тому що не затриманий не те що виконавець, а навіть співвиконавець цього злочину. Ми не знаємо, який був умисел у цих людей. А якщо взяти трасологію, траєкторію польоту куль, то не видно, щоб цілились у тулуб чи в голову", - сказав він.

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Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено понад десять пострілів, понад 11 вхідних отворів поки що зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує", - сказав Монастирський.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив він.

Експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк допускає, що Шефіра хотіли залякати. "Такі замахи скоюють професіонали, і якби був замах безпосередньо на нього, було б інше розставлення щодо влучення куль. Можливо, працює мотив залякати першого помічника президента", - сказав Вовк.