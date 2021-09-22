Близько половини українців вже мають антитіла до COVID-19 - Комаровський "Влада повинна задуматися над заохоченням пенсіонерів, щоб вони йшли на вакцинацію", — сказав медексперт

20:42, Вчора

В Україні карантин діє тільки на папері, насправді людям постійно треба нагадувати про методи протиепідемічного захисту. Закриття шкіл на період епідемії – не вихід, до того ж в Україні як мінімум третина населення вже має антитіла до COVID-19. Про це в програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" повідомив доктор Євген Комаровський.

Комаровський зазначив, що у світі є так званий шведський варіант проходження епідемії коронавірусу - коли можна практично все; європейський варіант - коли не можна нічого; і український варіант - "коли за законом нічого не можна, але насправді все можна".

"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, мабуть, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, зрештою, точно через пів року-рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є – лікарів, вчителів... Треба просто вкладати гроші в допомогу", — зазначив медик.

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Комаровський також нагадав, що в Україні вікова категорія від 70 років активно не бере участь у кампанії з вакцинації. За його даними, людей, вік яких від 20 до 35 років, на сьогодні в Україні щеплено значно більше. Комаровський вважає, що пенсіонерів варто заохочувати йти на вакцинацію матеріально. Наприклад, виділяючи "винагороду" у розмірі п'яти тисяч гривень, якщо пенсіонер отримає обидві дози вакцини від коронавірусу.

Крім того, Євген Комаровський заявив про необхідність вакцинації від коронавірусу. За його словами, важкість перенесення наслідків коронавірусу пацієнтом, який раніше зробив щеплення, відрізнятиметься від перебігу хвороби у невакцинованої людини. За словами лікаря, ризик захворіти важко у вакцинованої становить близько 3-х відсотків.

"Коли людині кажуть — ти зустрінешся з вірусом, і у тебе є ризик тривалого COVID-19, який триватиме мінімум пів року, ти будеш божеволіти, у тебе ризик приблизно 30%. А якщо ти зробиш щеплення, то ризик буде тільки 3%. Людина на рівні логіки та здорового глузду, здавалося б, повинна погодитися, але каже – я все одно не хочу", — сказав Комаровський.

Нагадаємо, з 23 вересня в Україні буде встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, кількість нових заражень щодня невблаганно зростає. "Рішення правильне. У нас, на жаль, за останні два тижні кількість хворих на COVID-19 зросла більш ніж на 60%. Завантаження ліжок 33% зараз, завантаження ліжок з киснем - 29%. Це показники, які відповідають жовтій зоні карантину. Уряд за тиждень, як цього вимагала постанова Верховної Ради, попередив, що вводитиметься жовта зона карантину. Він її ввів, післязавтра вся країна в жовтій зоні", - зазначив нардеп.