Восени буде подальше зростання захворюваності на коронавірус - епідеміолог Тетяна Чумаченко звернула увагу на те, що люди не дотримуються режиму і не вакцинуються

17:08, Сьогодні

В Україні в жовтні може бути не пік захворюваності на коронавірус, а зростання, що призведе до переповненості лікарень. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала завкафедрою епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко.

"Пан Радуцький (голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я - ред.) досить оптимістично говорить, що ми піку досягнемо в середині жовтня. Після піку ми завжди чекаємо зниження захворюваності. Якщо все залишиться так, як зараз, кількість вакцинованих не збільшуватиметься, не буде ніяких обмежувальних заходів додаткових введено, люди як і раніше не будуть носити маски, хоча повинні, - то у нас буде не пік, а подальше зростання до середини жовтня", - сказала лікар.

Чумаченко нагадала, що від кожної людини залежить не тільки власне життя, але і життя інших людей.

"На сьогодні у нас є достатня кількість вакцин, які безкоштовні, доступні для всього дорослого населення. І тому зараз треба йти і робити щеплення, особливо це стосується людей похилого віку, які ризикують захворіти тяжко і загинути", - сказала епідеміолог.

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Чумаченко прогнозує, що в разі зростання кількості хворих люди не зможуть отримувати нормальну медичну допомогу.

"Ми вже зараз бачимо, що кількість госпіталізацій починає перевищувати кількість людей, які виписуються. Це означає, що у нас починають наповнюватися клініки, і, можливо, вони будуть переповнені, і кожна людина не зможе отримати кваліфіковану допомогу", - сказала Чумаченко.

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Зазначимо, що, як передає LIGA.net, Михайло Радуцький заявив, що не більше 50% депутатів парламенту вакциновані, і назвав цю ситуацію "ганьбою". "Це ганьба, коли Верховна Рада пише закон, яким вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більше 50%", - заявив Радуцький.

За словами епідеміолога Андрія Александріна, Україні не вдасться уникнути різкого сплеску захворюваності через погану підготовку навчальних закладів та дитячих садків до епідемічної ситуації. Швидко підготуватися до нового спалаху і великої кількості захворювань і госпіталізації нам вже не вдасться, тому що все треба робити вчасно. Я був здивований, що Україна неефективно використала період другого літа, коли можна було підготувати дитсадки, школи, щоб хоча б для дитячого населення забезпечити безпечні умови", - сказав лікар.